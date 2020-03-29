Çalışmayan vatandaşlara 2354 TL maaş veriliyor! Koronavirüs nedeniyle pek çok işyeri ve işletme kapanmış durumda. Peki işsiz kalan işçilere ne olacak? İŞKUR'dan işsiz kalanlara işsizlik maaşı son dönemin en çok araştırılan konularının başında geliyor.
İşsizlik Maaşı 2020 Ne Kadar?
İşsizlik maaşı, 2020 yılı için en düşük 1.177 TL iken en yüksek de asgari ücretle orantılı olarak 2.354 TL olarak belirlenmiştir.
İşsizlik Maaşından Yararlanma Şartları Nelerdir?
İşsizlik ödeneği olarak isimlendirilen ve işsiz kalan vatandaşların belirli bir süre için ihtiyaçlarını karşılamasına imkan tanıyan işsizlik maaşına ilişkin şartlar ilgili kurum ve bakanlık tarafından belirlenmiştir:
Kişinin kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalması,
Hizmet akdinin feshinden önceki son 120 gün sigortalı (hizmet akdine tabi) olunması,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süreyle işsizlik sigortası priminin ödenmiş olması,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde maaşı almak isteyen kişinin en yakın İŞKUR birimine bizzat ya da online olarak başvurusunu iletmesi gerekir.
İşkur İşsizlik Maaşı Kaç Ay Verilir?
İşkur tarafından bağlanan işsizlik maaşı, işçinin sigortalı olduğu ve priminin ödediği gün sayısıyla orantılı olarak değişmektedir. Şöyle ki;
- 600 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 180 gün
- 900 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 240 gün
- 1080 gün sigortalı olarak çalışan ve bu süre kadar işsizlik sigortası primi ödemesi olan işsizlere 300 gün
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