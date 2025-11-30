Kandil’den Terörsüz Türkiye sürecine yeni sabotaj: “Silahları sembolik yaktık” itirafı!

Terörist Malazgirt açıklamasında "Apo, PKK'nin kongresini toplamasını istedi; PKK bunu yaptı ve kendisini feshetti. Zap bölgesindeki savaş 5 yıl boyunca sürdü, devlet gerillaları tasfiye etmeye çalıştı, ancak başarılı olamadı. Önderlik, 'çatışma hatlarından çekilin' dedi, biz de çekildik. Silahlarımızı teslim etmedik ve bunu sembolik olarak yaktık." ifadelerini kullandı.

Kandil 'de PKK 'nin kuruluş yıldönümünde yaptığı konuşmada da benzer iddialarını sürdüren Malazgirt, örgütün kendisini "feshettiğini", çatışma hatlarından çekildiğini öne sürerek, silahları gerçek anlamda teslim etmeyip "sembolik olarak yaktıklarını" açıkça itiraf etti.

" Şundan hiç kimsenin şüphesi olmasın; Türkiye terörle mücadele konusunda dünyanın en güçlü, en kudretli ordularından birine sahiptir. Şayet verilen sözler tutulmaz, şark kurnazlıkları güdülürse günah bizden gider. Taş üstünde taş, son terörist kalmayana kadar operasyonlarımızı sürdürürüz."

Türkiye'nin "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda attığı adımlara Kandil 'den sık sık sabotaj gelirken, geçtiğimiz aylarda Başkan Erdoğan da örgütün silah bırakmaması halinde karşılaşacağı tabloyu açık bir dille ortaya koymuştu. Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

BAŞKAN ERDOĞAN NOKTAYI KOYMUŞTU

PKK/KCK'nın, elebaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan çıkarılmasını sık sık pazarlık konusu haline getirmeye çalıştığı süreçte, Başkan Erdoğan daha önce yaptığı açıklamalarla örgüte net bir uyarıda bulunmuştu. Başkan Erdoğan, partisinin Mersin 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, terör örgütüne ve siyasi uzantılarına açık bir mesaj vermişti.

Başkan Erdoğan konuşmasında, "bölücü örgüt, şayet elebaşının çağrısını dinleyip gereğini yerine getirirse siyasi uzantısı da üzerine düşenleri yaparsa bunun kazananı 81 vilayeti ve 85 milyon ferdiyle tüm Türkiye olacaktır. Eğer örgüt çağrıya uymayı reddeder, siyasi uzantısı da ipe un sermeye kalkarsa biz zaten başarıyla yürüttüğümüz operasyonlarımızla meseleyi kendi mecrasında çözeriz." ifadelerini kullanmıştı.

Terör örgütüne karşı hiçbir tavizin söz konusu olmayacağını vurgulayan Erdoğan, konuşmasının devamında şu sözlere yer vermişti:

"Tercihimiz, ülkemizin 40 yılına, on binlerce canına, yüzlerce milyar dolar kaynağının heba olmasına yol açan bu meselenin suhuletle, samimiyetle, kalıcı ve kati bir şekilde tarihe karışmasından yanadır. Bununla birlikte, merhum Akif'in 'Yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum? Kesilir belki fakat çekmeye gelmez boynum' mısralarındaki mesajını da kimse unutmasın. Bölücü terör belası öyle veya böyle bertaraf edilecektir."

Başkan Erdoğan, örgütün süreci manipüle etme girişimlerine karşı duruşunu netleştirerek, uyarısını şu sözlerle yinelemişti:

"Örgüt o silahları ya gönüllü bırakacak ya da cebren bıraktırılacak."