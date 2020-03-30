Emekli bayram ikramiyesi ve zamlı maaşlar ne zaman ödenecek? Yaklaşık 13 milyon emekli Nisan ayına günler kala bu soru hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz hafta emeklilere zamlı maaş ve bayram ikramiye müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamıştı. Müjdeli haberlerin ardından emekliler yeni aya az bir zaman kala ikramiyelerin ve zamlı maaşların ödeneceği tarihi öğrenmek istiyor.

ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri her ayın 17'si ile 28'i arasında maaşını alıyor. Bu kapsamda emeklilerin Nisan ayının ortalarından itibaren zamlı maaşlarını alabileceği tahmin ediliyor.