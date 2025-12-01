Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!
Fenerbahçe ve Galatasaray, yılın son derbisinde Kadıköy'de kozlarını paylaşacak. Domenico Tedesco yönetiminde çok iyi bir hava yakalayan Fenerbahçe’de hedef, derbiyi kazanarak tam 65 hafta sonra ligde liderlik koltuğuna oturmak. Eksikler nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçen Galatasaray da son dönemde Kadıköy’de kurduğu üstünlüğü devam ettirmek için sahaya çıkacak.
Bugün sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın gözü Kadıköy'de olacak. Süper Lig'de müthiş bir şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray yılın son derbisinde kozlarını paylaşacak. Bu zorlu maçtan nasıl bir sonuç çıkacağını tüm futbolseverler merakla bekliyor.
DERBİ 20.00'DA BAŞLAYACAK
Toplam kadro değerleri 597 milyon euro (Yaklaşık 30 milyar lira) olan ezeli rakiplerin buluşması saat 20.00'de başlayacak. Chobani Stadı'nda oynanacak dev mücadelede Yasin Kol düdük çalacak. Domenico Tedesco yönetiminde çok iyi bir çıkış yakalayan ve lider Galatasaray'ın 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe taraftarı önündeki derbiyi kazanarak Süper Lig'de tam 65 hafta sonra zirveye çıkmayı hedefliyor.
FENERBAHÇE'DE CEZALI OYUNCU YOK
Hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Union'a yenilen Cimbom ise eksikler nedeniyle çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Sarı-kırmızılılar son dönemde Kadıköy'de elde ettiği üstünlüğü sürdürüp evine yine lider olarak dönmek istiyor. Dev derbi öncesi ev sahibi Fenerbahçe'de sakat ya da cezalı futbolcu bulunmuyor. Galatasaray'da ise Sallai, Metehan ve Eren Elmalı cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren Kaan Ayhan, Singo ve Berkan'ın kadroda olması beklenmiyor. İyileşen Osimhen, Yunus ve Lemina ise bu akşam görev yapacak.
TALISCA SÜRPRİZİ
Domenico Tedesco son taktik idmanın ilk bölümünde en uçta Anderson Talisca'yı denedi. İtalyan hoca kesin kararını ekibiyle bugün yapacağı toplantı sonrasında verecek.
Galatasaray derbisinin hazırlıklarını dün yaptığı idmanla noktalayan Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nun son taktik idmanda sürpriz bir tercih yaptığı ve 9 numarada Anderson Talisca'yı denediği öğrenildi. Forvet bölgesinde 3 alternatifi bulunan İtalyan teknik adamın kesin kararını ekibiyle bugün yapacağı toplantı sonrasında vermesi bekleniyor.
FRED'İN DALYA HEYECANI
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Galatasaray'a karşı derbide forma giymesi durumunda, Sarı-Lacivertli ekiple 100. resmi maçına çıkacak. Tecrübeli orta saha oyuncusu geride kalan 99 maçta 7 bin 614 dakika şans buldu. Bu süreçte 9 gol atan deneyimli oyuncu, 23 sarı, 2 de kırmızı kart gördü.
İZDİHAM YAŞANDI
Taraftarlar kulübün Fenerium mağazasında dün efsane futbolcularla birlikte düzenlediği imza törenine yoğun ilgi gösterdi. Uzun kuyrukların yaşandığı törende adeta izdiham yaşandı.
75 KEZ 1-0 BİTTİ
İki takımın bugüne kadar oynadığı 403 maçta en çok görülen sonuç 1-0 oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki maçlarda tam 75 kez 1-0'lık sonuç ortaya çıktı.
404. RANDEVU
Fenerbahçe ile Galatasaray 403 kez karşı karşıya geldi. Sarı-Lacivertliler 149 kez sahadan galip ayrılırken, Sarı-Kırmızılılar da 1'i hükmen olmak üzere 130 defa rakibini mağlup etti. İki takım 124 müsabakada ise yenişemedi.
SON KARAR DÖRTLÜ
Takımdaki eksik ve sakat oyuncuların fazlalığı nedeniyle derbiye üçlü sistemle çıkması beklenen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un bu kararından vazgeçtiği öğrenildi. Deneyimli teknik adamın dörtlü savunma ile oynayıp Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'i sağ bekte görev vereceği öğrenildi.
Savunma tandeminde ise sakatlığını atlatan Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı görev alacak. Sol bekte ise Kazımcan Karataş forma giyecek.
15 İSİM İÇİN İLK OLACAK
Ederson, Asensio ve Duran'ın içlerinde bulunduğu 9 oyuncu ilk kez Galatasaray'a; Uğurcan, Sane ve İlkay'ın aralarında olduğu 6 isim ise ilk kez Fener'e karşı oynayacak. Kerem de ilk kez G.Saray'a karşı oynayacak.
GÖZLER KALECİLERDE
Derbide golcülerin olduğu kadar kalecilerin de performansı merak ediliyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 8 maçta 5 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 7 müsabakada kalesinde 7 gol gördü.
Ligde Aslan 6, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı. İki kaleci de bugün yıldız golcüleri durdurmaya çalışacak.
'FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE'
Derbi heyecanı devam ederken Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu "Bence son yıllardaki en iyi derbi olacak. Yüksek tempoda oynanacak bir maç bekliyorum. Takımların son durumlarına baktığımda Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Sahanın içine girecek olursak Galatasaray'ın kadro belirsizliği sürüyor. En önemli problem Osimhen ve Lemina ikilisi. İlk 11'de başlasalar bile sakatlıktan nasıl dönecekleri belli değil. Aynı şekilde sağ bekte Okan hocanın kimi kullanacağı da merak konusu. Okan hoca üçlüye dönebilir ama bu maç için ne kadar doğru olur oda tartışma konusu. Fenerbahçe ise hem moral olarak hem de kadro olarak daha hazır. Tedesco'nun nasıl bir 11 ile oynayacağı aşağı yukarı belli. Sadece 9 numara belirsiz. Kadıköy'deki atmosfer bence Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Kilit isimlerin de İsmail, Alvarez ve Asensio olacağını söyleyebilirim. Bu üçlü rakibe orta sahada üstünlük sağlayıp oyunun hakimiyetini Fenerbahçe'ye geçirecektir." yorumunda bulundu.
GALATASARAY KAYBETMEZ
Takvim yazarı Evren Turhan ise "Son1 aya baktığımızda alınan sonuçlar ve takım istikrarına göre Fenerbahçe bu maçta favori gözüküyor. Fakat son yıllarda da Galatasaray'ın Kadıköy'de ciddi bir üstünlüğü ve Okan Buruk faktörü var. Tedesco ile Fenerbahçeli oyuncular çok iyi bir uyum yakaladı. Uzun yıllar sonra İlk defa oyuncular bir teknik adamı sevdi. Herkesin vücut dili sahada iyi gözüküyor ve iyi de oynuyorlar. Fakat Galatasaray da en zor anlarda her zaman Kadıköy'den en iyi sonuçla çıktı. Özellikle geçen yıl Galatasaray'ın yakaladığı çıkış Türkiye Kupası'nda ezeli rakibine karşı aldığı galibiyetle başladı. Okan Buruk ve oyuncular bu maçları çok seviyor. Tekrar Galatasaray'ın çıkış maçı olabilir. Galatasaray'ın kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Özellikle ilk yarıda gol yemezse ikinci yarıda maçı kazanır. 2-1 Galatasaray'ın kanacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.