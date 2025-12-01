Fenerbahçe ve Galatasaray'ın 30 milyarlık dev buluşması!

Ederson, Asensio ve Duran'ın içlerinde bulunduğu 9 oyuncu ilk kez Galatasaray'a; Uğurcan, Sane ve İlkay'ın aralarında olduğu 6 isim ise ilk kez Fener'e karşı oynayacak. Kerem de ilk kez G.Saray'a karşı oynayacak.

Milan Skriniar (İHA)

GÖZLER KALECİLERDE

Derbide golcülerin olduğu kadar kalecilerin de performansı merak ediliyor. Bu sezon Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın kalecisi Uğurcan Çakır 8 maçta 5 gol yerken, Fenerbahçe'nin file bekçisi Ederson ise görev aldığı 7 müsabakada kalesinde 7 gol gördü.

Ligde Aslan 6, Kanarya da 5 maçı gol yemeden tamamladı. İki kaleci de bugün yıldız golcüleri durdurmaya çalışacak.

'FENERBAHÇE BİR ADIM ÖNDE'

Derbi heyecanı devam ederken Takvim yazarı İlker Yağcıoğlu "Bence son yıllardaki en iyi derbi olacak. Yüksek tempoda oynanacak bir maç bekliyorum. Takımların son durumlarına baktığımda Fenerbahçe'nin bir adım önde olduğunu söyleyebilirim. Sahanın içine girecek olursak Galatasaray'ın kadro belirsizliği sürüyor. En önemli problem Osimhen ve Lemina ikilisi. İlk 11'de başlasalar bile sakatlıktan nasıl dönecekleri belli değil. Aynı şekilde sağ bekte Okan hocanın kimi kullanacağı da merak konusu. Okan hoca üçlüye dönebilir ama bu maç için ne kadar doğru olur oda tartışma konusu. Fenerbahçe ise hem moral olarak hem de kadro olarak daha hazır. Tedesco'nun nasıl bir 11 ile oynayacağı aşağı yukarı belli. Sadece 9 numara belirsiz. Kadıköy'deki atmosfer bence Fenerbahçe'nin en büyük kozu olacak. Kilit isimlerin de İsmail, Alvarez ve Asensio olacağını söyleyebilirim. Bu üçlü rakibe orta sahada üstünlük sağlayıp oyunun hakimiyetini Fenerbahçe'ye geçirecektir." yorumunda bulundu.