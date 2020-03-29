Emekliye 10 günde ikramiye! Emekli ikramiyeleri ve zamları ne zaman ödenecek?





Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyeleri emeklilerin bankalara yığılmasını engellemek için kimlik numaralarına göre dağıtacaklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ona dair önlemler de alıyoruz" dedi.

