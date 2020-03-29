Emekliye 10 günde ikramiye! Emekli ikramiyeleri ve zamları ne zaman ödenecek?

Emeklilere ek gelir yolunu açan bayram ikramiyesinde 3'üncü yıla girildi. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramlarından önce biner lira ikramiye alacak. Coronavirüs'ün ekonomiye ve vatandaşlara etkisini azaltmak için hayata geçirilen Ekonomik İstikrar Kalkanı paketi kapsamında, Ramazan Bayramı ikramiyesi, Mayıs'tan Nisan'a çekilirken; ödeme takvimi için hazırlık başladı.
ÖNLEMLER ALINIYOR
Bankalarda yığılma olmasını engellemek için ödemeler kimlik numaralarına göre farklı tarihlerde yapılacak. İkramiyeler, 10 günlük periyoda yayılarak yatırılacak. Emekliler, Nisan ayının ilk yarısında ödemeleri almış olacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiyeleri emeklilerin bankalara yığılmasını engellemek için kimlik numaralarına göre dağıtacaklarını belirterek, "Sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için ona dair önlemler de alıyoruz" dedi.
Selçuk, emekli ikramiyelerinin Nisan'da 10 günlük periyoda yayılarak yatırılacağını kaydetti. Tam tarihlerin önümüzdeki hafta içerisinde duyurulması bekleniyor. Ödeme yapılmasının ardından Nisan ve Mayıs ayı içerisinde emekli, dul, yetim aylığı ya da sürekli iş göremezlik ödeneği bağlananlar da bu yılın Ramazan Bayramı ikramiyesini alacak. Maaşlarıyla birlikte ikramiyeleri de ödenecek.
KİME, NE KADAR?
● Emekli: 1.000 TL
● Ölüm aylığı (% 75): 750 TL
● Ölüm aylığı (% 50): 500 TL
● Ölüm aylığı (% 25): 250 TL
● 2 aylık alana: En yüksek ödeme getiren dosya üzerinden...
● Sürekli iş göremezlik ödeneği alana: İş göremezlik derecesi oranında...
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