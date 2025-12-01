Memura yüzde 19.5 zam! Yeni anket geldi TAKVİM hesapladı: Meslek meslek kim ne kadar alacak?

Türk lirası (AA)

Ocak zammı yüzde 19.5 olursa bin lira taban aylık artışı dahil en düşük memur maaşı 50 bin 503 liradan 61 bin 351 liraya çıkacak. Memur emeklilerinde de en düşük maaş 22 bin 672 lira seviyesinden 28 bin 93 liraya ulaşacak.



MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞLARI

Şube müdürü (üniv. mez.) 1/4

Mevcut maaş: 76.659

% 19.5 +1.000 TL: 92.607,51



Memur (üniv. mez.) 9/1

Mevcut maaş: 52.617

% 19.5 +1.000 TL: 63.877,32



Uzman öğretmen 1/4

Mevcut maaş: 67.766

% 19.5 +1.000 TL: 81.980,37