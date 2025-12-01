Restoran ve kafelerde yeni dönem! Servis ve masa ücretine son
Ticaret Bakanlığı mekanlardaki hesap oyununu bitirmek için harekete geçti. Servis ve masa ücreti alınmasını yasaklayan yönetmelik hazırladı. İşletmeler adisyona masa ücreti veya servis bedelini yazdı. Ancak bu ücretler tüketicinin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği hazırladı. Düzenlemeye göre işletmeler, "servis " ya da "masa ücreti" adı altında zorunlu bir ödeme talep edemeyecek. Vatandaşlar sadece tükettiğini ödeyecek. İsterse bahşiş verecek.
Tüketicileri ilgilendiren önemli bir düzenleme geliyor. İşletmeler tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücreti, tarife ve fiyat listesinde göstermesi şartıyla tüketicilerden talep edebiliyordu.
Ticaret Bakanlığı, Fiyat Etiketi Yönetmeliği'nde yapmaya hazırlandığı değişiklikle işletmelerin tüketicilerden zorunlu olarak servis, masa ücreti veya benzeri isimler altında ücret talep etmesinin önüne geçecek.
Tüketiciler, yiyecek ve içecek ücreti dışında sadece "bahşiş" gibi gönüllülük esasına dayalı olarak kendi istekleriyle ilave ücret ödemesi yapabilecek.
MENÜDE DE YAZMAYACAK
Yönetmelik değişikliğiyle lokanta, restoran, kafe, pastane ve benzeri yiyecek içecek hizmeti sunan işletmeler, ürünlere ait menülerde servis, masa ücreti ya da herhangi bir isim altında ücret tahsil edileceğine ilişkin ibarelere yer veremeyecek.
Böylece tüketiciler, sadece tükettiği yiyecek ve içeceklerin ücretini ödeyecek. İşletmelerin, tarife ve fiyat listelerinde yalnızca ürünlere ait fiyat bilgisine yer vermesi zorunluluğu sayesinde tüketiciler, işletmeler arası fiyat karşılaştırmasını daha şeffaf şekilde yapabilecek, böylece tüketicilerin tercihlerinde yanıltılmalarının önüne geçilecek.