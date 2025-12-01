Restoran ve kafelerde yeni dönem! Servis ve masa ücretine son

Tüketicileri ilgilendiren önemli bir düzenleme geliyor. İşletmeler tarife ve fiyat listesinde gösterilen fiyatların dışında servis ücreti veya herhangi bir isim altında başka bir ücreti, tarife ve fiyat listesinde göstermesi şartıyla tüketicilerden talep edebiliyordu.