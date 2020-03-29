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İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler! Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek...

İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Antartika hariç 6 kıtayı etkisi altına aldı. Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı uygularken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından hükümet bir dizi ekonomik önlemler aldı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesinin ardından bir takım ekonomik önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Albayrak'ın açıkladığı 19 maddeden oluşan paket, ekonomiyi ciddi boyutta rahatlatacak önlemlerden oluşuyordu. Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek... İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destekler...

29.03.2020 14:55 - Son Güncelleme: 29.03.2020 15:32 BU GALERİYİ PAYLAŞ





