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İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler! Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek...

İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Antartika hariç 6 kıtayı etkisi altına aldı. Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı uygularken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından hükümet bir dizi ekonomik önlemler aldı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesinin ardından bir takım ekonomik önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Albayrak'ın açıkladığı 19 maddeden oluşan paket, ekonomiyi ciddi boyutta rahatlatacak önlemlerden oluşuyordu. Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek... İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destekler...

29.03.2020 14:55 - Son Güncelleme: 29.03.2020 15:32
İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler

Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Albayrak'ın açıkladığı 19 maddeden oluşan paket, ekonomiyi ciddi boyutta rahatlatacak önlemlerden oluşuyordu. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destekler...

HÜKÜMETİN İŞSİZ KALANLARA DESTEKLERİ
- İşsiz kalanlara 1.700 TL'den 4.000 TL'ye kadar aylık verilecek

- Belediyeler suları hiçbir şekilde kesmeyecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler

- Emekli maaşları evde verilmeye başlandı

- Alışverişlerini devlet yapıyor

- 350 binden fazlasının alışverişi yapıldı

İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler

- KOBİ'lerin KOSGEB ödemeleri 30 Haziran'a ertelenecek

- KOSGEB projelerine 4 ay ek süre verilecek

- Teknoparklardan 2 ay kira alınmayacak

- Esnafa kart desteği verilecek:

* 3 ay ödemesiz
* 12 ay vadeli
* Limit: 25 bin

İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler

- En düşük emekli aylığı 1.500 TL bandına çekildi

- Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayında alacak

- 80 yaş üstü vatandaşlar için periyodik takip programı açılacak

İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler

- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek

* Uzaktan çalışma

* Dönüşümlü çalışma vb.

- Dönüşümlü çalışanlar göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak

- Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak

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