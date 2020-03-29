İşte Koronavirüsle mücadelede hükümetin verdiği destekler! Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek...
İlk olarak Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Antartika hariç 6 kıtayı etkisi altına aldı. Bazı ülkeler sokağa çıkma yasağı uygularken bazı ülkeler ise OHAL kararı aldı. Koronavirüsün Türkiye'ye de sıçramasının ardından hükümet bir dizi ekonomik önlemler aldı. Başkan Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yapılan koronavirüs zirvesinin ardından bir takım ekonomik önlemleri açıkladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından harekete geçen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Albayrak'ın açıkladığı 19 maddeden oluşan paket, ekonomiyi ciddi boyutta rahatlatacak önlemlerden oluşuyordu. Emekli maaşlarında değişiklik, kredi borçlarına erteleme, KOBİ'lere destek... İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destekler...
Koronavirüsle mücadele kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı paketini duyurdu. Albayrak'ın açıkladığı 19 maddeden oluşan paket, ekonomiyi ciddi boyutta rahatlatacak önlemlerden oluşuyordu. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele kapsamında verdiği destekler...
HÜKÜMETİN İŞSİZ KALANLARA DESTEKLERİ
- İşsiz kalanlara 1.700 TL'den 4.000 TL'ye kadar aylık verilecek
- Belediyeler suları hiçbir şekilde kesmeyecek.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara esnek çalışma yöntemleri uygulanabilecek
* Uzaktan çalışma
* Dönüşümlü çalışma vb.
- Dönüşümlü çalışanlar göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılacak
- Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklı kalacak