Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 14.01.2020 12:08
  • Son Güncelleme: 14.01.2020 12:08

2020 yılı listesi! Domuz at ve eşek eti çıkan firmalar hangileri?

ve 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Gazlı içecekten, bala, çaydan zeytin yağına, çikolatadan ete kadar birçok üründe tağşiş ortaya çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı uzun süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaların neticesinde hileli gıdaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi üzerinde yayınlandı. Daha önce 2019 yılı Ekim ayında yayınlanan listede de yer alan ve vatandaşa yedirdiği tespit edilen Gurme Gıda'nın yeniden listede olması büyük tepki çekti. İşte domuz eti, çıkan firmalar! listesi takvim.com.tr'de

Türkiye'yi ayağa kaldırdı! İşte domuz ve at eti çıkan markalar...

2020 yılı domuz eti, at eti çıkan firmalar son dakika hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi haberimizde. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Bu bağlamda gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bayahı bir süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaları sonrasında hileli gıdaları ve markaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Manevi duyguları bile hiçe sayan gıda teröristleri vatandaşa domuz eti bile yedirmiş. 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA TIKLAYINIZ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2020 yılı marka marka hileli taklit ürünler listesi! Domuz at ve eşek eti çıkan firmalar son dakika hangileri?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri