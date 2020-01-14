2020 yılı domuz eti, at eti çıkan firmalar son dakika hangileri? İşte marka marka hileli taklit ürünler listesi haberimizde. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılına ait ilk tağşiş listesini yayınladı. Bu bağlamda gıda teröristleri vatandaşların sağlığı ile oynamaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı bayahı bir süredir yürüttüğü laboratuvar çalışmaları sonrasında hileli gıdaları ve markaları tek tek tespit etti. Bu ürünlerin listesi ise Tarım ve Orman Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinde yayınlandı. Türkiye'yi ayağa kaldıran olay sonrası önemli detaylar ortaya çıktı. Manevi duyguları bile hiçe sayan gıda teröristleri vatandaşa domuz eti bile yedirmiş. 229 firmaya ait 386 parti üründe taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edildi.

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