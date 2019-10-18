EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. EYT için ise üzen bir haber geldi. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyordu. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyordu. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olmuştu. Berat Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt vermişti.

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ

SON DAKİKA EYT HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ