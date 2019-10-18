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  • 18.10.2019 11:34
  • Son Güncelleme: 18.10.2019 12:08

yasası için milyonları üzen haber geldi! İşte detaylar

son dakika haberi: EYT yasası ile ilgili hemen hemen her gün yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile ilgili yeni gelen haber ise milyonları üzecek türden. EYT ile ilgili hükümet bir çalışma olmadığını belirtti. EYT kanunun Meclis'te görüşülmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından onaylanması durumunda 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı girişi bulunan kişileri kapsayacağı belirtiliyordu. Kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu açıklanmıştı. , EYT ne zaman çıkacak, çıkarsa ne zaman emekli olunacak?

EYT yasası için milyonları üzen haber geldi!

EYT'li milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi Meclis'e sunuldu. 2020'de ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülüyor. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış bekleniyor. EYT için ise üzen bir haber geldi. EYT kanunun çıkması durumunda kamuoyunda EYT'liler olarak isimlendirilen emeklilikte yaşa takılan 6 milyon vatandaş bulunduğu belirtiliyordu. Bu doğrultuda da EYT kanunun çıkmasından sonra ne zaman emekli olurum sorusu da gündeme geliyordu. Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili olmuştu. Berat Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt vermişti.

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