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EYT'de bugün son durum nedir? İşte EYT son dakika haberleri

EYT yasası ile ilgili süreç devam ediyor. Bu yasadan yararlanmak isteyen milyonlar gözlerini son dakika EYT haberlerine ve Meclise dikmiş durumda. Bilindiği gibi Başkan Erdoğan araştırılması için talimat vermişti. Bu bağlamda EYT çıkacak mı? 17 Ekim EYT son dakika haberleri emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Henüz resmi bir açıklama olmasa da komisyonda 3 farklı EYT teklifi hazırlanacağı belirtiliyordu. EYT için Finlandiya modeli öne çıkarken, emekliliklerin 10 yıla çıkması öngörülüyordu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması geldi. EYT ile ilgili 17 Ekim'de açıklama yapılmadı. İşte, EYT son durum ile ilgili yeni gelişmeler…

17.10.2019 11:38 - Son Güncelleme: 17.10.2019 11:38
EYT çıktı mı? EYT son durum nedir? 17 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT ile ilgili süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Ekim'de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden sürece dair detayları takip edebilirsiniz.

17 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı sorusuna EYT son dakika haberlerini araştıran vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, yeni EYT yasasının Meclis gündemine gelmesini bekliyor. 3 yeni EYT modelinin TBMM'de görüşülmesi beklenirken, Finlandiya modeli de ön plana çıkıyor. Bu modelin yasalaşması halinde vatandaşların emeklilikleri 10 yıllık süreye yayılacak ve 1 milyon kişi de bundan faydalanabilecek. Peki, EYT çıkacak mı? 17 Ekim EYT son durum nedir? Konuyla ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.

EYT çıktı mı? EYT son durum nedir? 17 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te

KESİNTİLİ ERKEN EMEKLİLİK

EYT'lilere yönelik çözüm olabilecek önerilerden birisi de yurtdışında Finlandiya, Almanya gibi bazı ülkelerde örneği olan kesintili erken emeklilik modeli. Daha önce emekliliğine kaç yıl kalmışsa her yıl için yüzde 5 düşük maaşı kabul edenlere veya emekliliğe yaş şartından kaç yıl kalmışsa hesaplanacak bedelin peşin ödenerek hemen emeklilik modeli gündeme gelmişti. Buna göre Finlandiya'da 61 ve Almanya'da 63 yaşını dolduranlar, belli bir kesinti miktarını kabul etmeleri durumunda kısmi erken yaşlılık emekliliğne hak kazanabilmektedir. Almanya'da yıllık yüzde 3,6 oranında kesinti yapılmaktadır.

EYT çıktı mı? EYT son durum nedir? 17 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te

EYT HAKKINDA SON AÇIKLAMA

Milliyet'in haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kampta yaptığı sunumların ardından milletvekillerinden en çok gelen soru Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili oldu.

EYT çıktı mı? EYT son durum nedir? 17 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te

Albayrak, sorulara "EYT gündemimizde yok, böyle bir çalışma da yok" diye yanıt verdi.

EYT çıktı mı? EYT son durum nedir? 17 Ekim EYT kimleri kapsıyor son dakika haberleri gözler Meclis’te

Albayrak'ın, sunumunda, "Seçimlerin yenilenmesi ve ekonomik saldırılar olmasaydı bugün ekonomideki veriler bizim istediğimiz noktada olacaktı. Ama çalışmalarımızı yaptık. En kısa sürede özellikle işsizlikte pozitif adımlar olacak" dediği öğrenildi.

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