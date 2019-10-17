EYT'de bugün son durum nedir? İşte EYT son dakika haberleri

EYT SON DAKİKA HABERLERİ

EYT ile ilgili süreç vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 17 Ekim'de konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Haberimiz içerisinden sürece dair detayları takip edebilirsiniz.

17 Ekim EYT son durum nedir? EYT çıkacak mı sorusuna EYT son dakika haberlerini araştıran vatandaşlar yanıt arıyor. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca vatandaş, yeni EYT yasasının Meclis gündemine gelmesini bekliyor. 3 yeni EYT modelinin TBMM'de görüşülmesi beklenirken, Finlandiya modeli de ön plana çıkıyor. Bu modelin yasalaşması halinde vatandaşların emeklilikleri 10 yıllık süreye yayılacak ve 1 milyon kişi de bundan faydalanabilecek. Peki, EYT çıkacak mı? 17 Ekim EYT son durum nedir? Konuyla ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi.