EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlar gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda bu bağlamda EYT yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor.