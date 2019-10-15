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  • 16.10.2019 09:07
  • Son Güncelleme: 24.10.2019 13:40

'liler için belli oldu! 16 Ekim TBMM gündemi!

yasası son dakika çıktı mı? Kamuoyunda 'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen EYT'lilerle ilgili çözüm için Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin hocamızın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmesiyle büyük bir heyecan oluşturmuştu. EYT'lierin sayısı yaklaşık 6 milyon kişi civarında olup, hemen emekli olabileceklerin sayısı ise 1 milyon kişinin üzerinde.

EYT yasası çıktı mı? O maddeler belli oldu!

EYT yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. EYT yasasının çıkmasını bekleyen milyonlar gözlerini Meclis'e çevirmiş durumda bu bağlamda EYT yasası ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Bu amaçla EYT ile ilgili üç çözüm yöntemi öneriliyor.

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