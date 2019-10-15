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  • 15.10.2019 08:29
  • Son Güncelleme: 15.10.2019 08:32

yasası çıktı mı? 15 Ekim EYT'de son dakika gelişmesi var mı? ? EYT'de son durum

ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanların durumu için Vedat Bilgin'in görevlendirildiği bildirilmişti. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman ise EYT'de 20 teklifin olduğunu üç farklı yöntemin görüşüleceğini açıklamıştı. Son açıklama Bakan Albayrak'tan geldi. Peki, ? ? İşte 15 Ekim EYT'de son durum...

EYT son dakika... Emeklilikte yaşa takılanların merakla araştırdığı 'EYT yasası çıkacak mı' sorusuna yanıt olarak açıklamalar gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Prof. Dr. Vedat Bilgin'in görevlendirdiği açıklanmış daha sonra EYT'de üç farklı yöntemin görüşüleceği duyurulmuştu. EYT yasası konusunda son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT kimleri kapsayacak? İşte 15 Ekim EYT'de son durum...

EYT YASASI ÇIKACAK MI?

Erken emeklilik yasasının 1 Ekim'den sonra Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceğine dair bir açıklama yapılmadı. Ancak yasa ile ilgili detayların Meclis'in mesaiye başlamasından sonra görüşülmesi bekleniyor. Bu yasa teklifleri görüşülmeye başlandığında hangi yöntemin dikkate alınacağını merakla bekleniyor.

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