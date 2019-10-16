EYT son dakika... Emekli olabilmek için prim gününü doldurup yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar gelecek müjdeli habere kilitlendi. Bilindiği üzere, emeklilikte yaşa takılanların durumu için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirdiği bildirilmişti. Bu gelişmelerin ardından EYT konusunda birçok açıklama yapıldı. Bu bağlamda, EYT'de 3 farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceği açıklaması Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman'dan geldi. EYT konusunda son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? İşte 16 Ekim EYT'de son durum...
EYT'de son dakika gelişmesi! 16 Ekim EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? EYT'de son durum
EYT yasası son dakika... EYT yasasının çıkıp çıkmayacağı konusunda araştırmalarını sürdüren vatandaşlar konu ile ilgili yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Başkan Erdoğan'ın EYT'lilerin durumu için Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinin ardından büyük heyecan oluşmuştu. Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa ne zaman emekli olurum? İşte 16 Ekim EYT'de son durum...
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