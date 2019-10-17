EYT yasası çıkacak mı? Kamuoyunda Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak adlandırılan EYT konusunda son dakika açıklamaları gelmeye devam ediyor. Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyenler ile ilgili Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Sosyal Politikalar Kurulu Başkan Vekili Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesinin ardından EYT raporu ortaya çıkmıştı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman ise EYT'de üç farklı yöntemin Meclis'te görüşüleceğini duyurmuştu. Konu ile ilgili son açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan geldi. Peki, EYT yasası çıktı mı? EYT çıkarsa kimler emekli olacak? EYT kimleri kapsayacak? EYT'de son durum nedir? İşte 17 Ekim EYT haberleri...

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