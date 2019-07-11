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  • 11.07.2019 09:47
  • Son Güncelleme: 11.07.2019 09:51

İşçi, memur maaşı ve ı kaç para? ’lı ?

Temmuzla birlikte emeklilerin ve memurların maaş larına enflasyon farkı da eklendi. Temmuzdaki maaş artışları birçok hesaplamaları da değiştirdi. Bunlardan biri de çalışanların alacağı yıllık miktarları oldu. Hazine ve Maliye Bakanı imzasıyla yayımlanan genelgeye göre çalışanların yıllık kıdem tazminatı tavanları yükseltildi. Bu arada çalışanların en çok merak ettiği konuların başında kıdem tazminatı geliyor. Çalıştığı işyerinden ayrılmak isteyen, daha iyi koşullarda iş bulma imkânı olan işçiler, kıdem tazminatlarını nasıl alabileceklerini merak ediyor. Peki İşçi, memur maaşı kıdem tazminatı ve ı kaç para? ’lı işte detaylar

İşçi, memur maaşı kıdem tazminatı ve yıllık tazminatı kaç para? SGK SSK'lı çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zamlar kapsamında işçilerin tazminatları ve memurların tavan ücretleri arttı. Son temmuz zammıyla birlikte SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 TL'ye yükseldi. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı ne kadar sürede hak edilir? İşte kıdem tazminatına ilişkin son haberler.

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