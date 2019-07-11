İşçi, memur maaşı kıdem tazminatı ve yıllık tazminatı kaç para? SGK SSK'lı çalışan ne kadar kıdem tazminatı alacak? Temmuz zammıyla birlikte işçilerin tazminatları ve memurların ücret tavan rakamları arttı. Genelgeye göre SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 liraya yükseldi. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 5, memur ve memur emekli aylıklarına ise yüzde 6 oranında zam yapıldı. Temmuz ayında yapılan zamlar kapsamında işçilerin tazminatları ve memurların tavan ücretleri arttı. Son temmuz zammıyla birlikte SSK'lı çalışanların yıllık tazminatı 6 bin 379 TL'ye yükseldi. Kim ne kadar kıdem tazminatı alacak? Kıdem tazminatı nasıl alınır? Kıdem tazminatı ne kadar sürede hak edilir? İşte kıdem tazminatına ilişkin son haberler.