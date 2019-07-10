Emekli maaşının yüksek olmasını isteyenler dikkat! İşte yüksek emekli maaşı almanın püf noktaları...
Her çalışanın hayali emekli olabilmek. Herkes ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak edip hesap yapıyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Peki emekli maaşını yüksek almak için nelere dikkat etmeli. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilen tüm detayları açıkladı. İşte fazla emekli maaşı almanın püf noktaları...
Her çalışanın hayali emekli olabilmek. Herkes ne zaman emekli olacağını, ne kadar maaş alacağını merak edip hesap yapıyor. Çalışırken alınacak bazı tedbirler ile de ileride alınacak emekli maaşını artırmak mümkün. Brüt maaşın yüksek olması bunlardan en önemlisi. Fakat şimdi size 1261 formülünden bahsedeceğim. 5510 Sayılı Yasa'yla tüm sosyal güvenlik kurumları tek çatı altında toplanmış olsa da Bağ-Kur, Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Emekli Sandığı mensuplarının emeklilik hesaplamaları ayrı ayrı yapılıyor.
ŞARTLAR DEĞİŞİYOR
Emeklilik tarihlerinden önceki son 7 yılın yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunur. Dolayısıyla 10 yıl Bağ-Kur'lu olarak çalışmış olsanız bile emekliliğinize 1261 gün kala SSK'lı olarak çalışmaya başlarsanız bu kurumdan emekli olabilirsiniz. Böylece Bağ-Kur'a göre daha yüksek maaş alma imkanınız doğar. Ayrıca daha erken maaşa kavuşursunuz. Buradaki 7 yıl geriye doğru takvim olarak değil sigortalı geçen 7 yıl olarak anlaşılmalı.
EŞİTLİK OLURSA
Yani 2000 ile 2004 yılları arasında çalışan biri daha sonra 2014 ile 2017 arasında 3 yıl daha çalışmışsa 7 yıl 2000'den başlıyor. Dolayısıyla bu 7 yıllık sigortalılık süresinde hangi kurumdan daha fazla çalışılmışsa yani 1261 gün hangi kurumda geçmişse o statüden emekli olunuyor. Eşitlik halinde ise son kuruma bakılıyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanlarınsa tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse orası emekliliği belirliyor.
ERKEN BAĞLANIR
Bir örnekle açıklayalım: Bay A 10.05.1992'de Bağ-Kur'lu olarak çalışmaya başladı. Bay A için emeklilik şartları 9000 gün (25 yıl) prim ödemek ve 53 yaşını tamamlamak. Bay A, eğer son 1261 günde Bağ-Kur yerine SSK'lı olursa bu kez ödeyeceği prim günü 5600'e düşecek ve daha erken emekli olacak. Eğer yaşı da müsaitse emekli olup 9.5 yıl daha fazla maaş alacak, üstelik maaşı Bağ-Kur emeklisine göre daha yüksek olacak.