27 Haziran TOKİ İstanbul evleri sonuçları dün açıklanmaya başlamıştı. Bugün TOKİ İstanbul konutları Başakşehir Kayabaşı 3+1 evleri için çekiliş sonuçları açıklanacak. Bu bağlamda dün Kayabaşı 2+1 kura sonuçları isim listesi belirlenmişti. Sabah 10:00 itibari ile başlayan kura çekilişi gece yarısına yakın sona ererken toplam 2 bin 338 adet 2+1 hak sahibi ve 250 yedek hak sahibi belirlendi. Bugün yapılacak 3+1 kura çekilişi ile de 2 bin 129 adet konut için şanslı hak sahipleri belirlenecek. Çekiliş kapsamında satışa sunulan TOKİ alt gelir grubu 2+1 konut projesi için hak sahipleri belirlenirken kura çekilişi canlı yayın ile an be an ev için başvuruda bulunan kişilere aktarılacak. İşte 27 Haziran TOKİ İstanbul evleri Başakşehir Kayabaşı 3+1 TOKİ İstanbul kura sonuçları TC ile sorgulama ekranı