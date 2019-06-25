TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

TOKİ 50 bin konut kuraları için heyecan sürüyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından Türkiye'nin 67 ilinde 140 projeyle hayata geçirilen 50 bin yeni sosyal konutun kura çekilişleri il il belirli tarihlerde yapılmaya devam ediyor. İstanbul'daki konutlar için başvuruda bulunanlar TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte İstanbul TOKİ kura çekilişleriyle ilgili merak edilen detaylar...

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre; İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı'nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.



Silivri Alipaşa'da yer alan 685 konut için 28 Haziran'da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz'da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

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