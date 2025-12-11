Müge Anlı Atv canlı yayın 11 Aralık 2025 | Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?

Giriş Tarihi: 11 Aralık 2025 09:08

(Kaynak: Atv)

MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?

Antalya'da Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Müge Anlı'ya ulaşan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın aracına bindiğini ve kendisine "Sevgilim falezlerden atladı" dediğini öne sürdü. Şoförün polise gidip ifade vermesinin ardından ekipler sabah saatlerinde Sibel Yılmaz'ın evine operasyon düzenledi. Yılmaz, kızı Seyhan ile kız kardeşi ve eniştesi gözaltına alınıp emniyete götürüldü.

Yayına bağlanan taksi şoförü, Sibel Yılmaz'ın o gece oldukça gergin olduğunu, hatta kızıyla yaklaşık 10 dakika telefonda konuştuğunu anlattı. Program sırasında Yılmaz'la ilgili yeni iddialar da gündeme geldi. Bir izleyici, Sibel Yılmaz'ın önceki eşinin ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, bu ölümü de şüpheli gördüğünü belirterek Yılmaz'ın eşinin maaşını almaya devam ettiğini iddia etti.