Müge Anlı Atv canlı yayın 11 Aralık 2025 | Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?
ATV’nin sevilen gündüz kuşağı programı “Müge Anlı ile Tatlı Sert” 11 Aralık 2025 sabahında yine gündemin sıcak başlıklarıyla izleyicilerin karşısına çıktı. Her bölümde olduğu gibi kayıplar, dolandırıcılık iddiaları ve şaşırtıcı itiraflarla merak uyandıran program, canlı yayında yaşanan gelişmelerle milyonları ekran başına topluyor. Peki Müge Anlı’da son bölüm neler oldu?
ATV'de yayınlanan fenomen program "Müge Anlı ile Tatlı Sert" her gün milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Seyirciler 11 Aralık Atv Müge Anlı canlı yayın bilgilerini merak ediyor. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert'te son yaşananlar…
MÜGE ANLI'DA SON BÖLÜM NELER OLDU?
Antalya'da Sami Kırkuşu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma yeni bir boyut kazandı. Müge Anlı'ya ulaşan bir taksi şoförü, olay gecesi Sibel Yılmaz'ın aracına bindiğini ve kendisine "Sevgilim falezlerden atladı" dediğini öne sürdü. Şoförün polise gidip ifade vermesinin ardından ekipler sabah saatlerinde Sibel Yılmaz'ın evine operasyon düzenledi. Yılmaz, kızı Seyhan ile kız kardeşi ve eniştesi gözaltına alınıp emniyete götürüldü.
Yayına bağlanan taksi şoförü, Sibel Yılmaz'ın o gece oldukça gergin olduğunu, hatta kızıyla yaklaşık 10 dakika telefonda konuştuğunu anlattı. Program sırasında Yılmaz'la ilgili yeni iddialar da gündeme geldi. Bir izleyici, Sibel Yılmaz'ın önceki eşinin ani bir kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini, bu ölümü de şüpheli gördüğünü belirterek Yılmaz'ın eşinin maaşını almaya devam ettiğini iddia etti.
Öte yandan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlunun ölümüyle ilgili tartışmalar da sürüyor. Olayda adı geçen Mustafa Uzun, anne ve oğluyla kilometrelerce yürüdüklerini söylemişti. Bu iddiasını desteklemek için Müge Anlı ekibiyle birlikte 20 kilometrelik bir parkuru yürüdü.
Programda ayrıca Bayram Helvacı hakkındaki aile içi şiddet iddiaları yeniden gündeme geldi. Komşuların duyduğunu belirttiği bir tartışmayı anlatan Bayram Helvacı, eşinin kolunun kırılmasının "yanlışlıkla ittiği" için olduğunu savundu. Evde, hayatını kaybeden küçük oğlunun eşyalarını gösterirken duygusal anlar yaşadı.