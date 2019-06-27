TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura için 26 Haziran tarihinde çekildi. Bugün ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için ikinci çekiliş yapılıyor. Binlerce kişinin vurduğu TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları için 3+1 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçlarını isim isim sizin için derledik. İşte merakla beklenen o liste...
27.06.2019 19:10
- Son Güncelleme: 27.06.2019 19:12
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