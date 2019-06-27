TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesinde İstanbul'da yapılan konutlar için kura çekilişleri başladı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte isim isim merakla araştırılan o liste...