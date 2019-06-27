GaleriEkonomi

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura için 26 Haziran tarihinde çekildi. Bugün ise TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçları için ikinci çekiliş yapılıyor. Binlerce kişinin vurduğu TOKİ Başakşehir Kayabaşı konutları için 3+1 kura çekilişleri devam ediyor. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura sonuçlarını isim isim sizin için derledik. İşte merakla beklenen o liste...

27.06.2019 19:10 - Son Güncelleme: 27.06.2019 19:12
TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi

TOKİ tarafından yapılan 50 bin konut projesinde İstanbul'da yapılan konutlar için kura çekilişleri başladı. İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte isim isim merakla araştırılan o liste...

TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi
TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 kura çekiliş sonuçları açıklandı! İşte TOKİ isim isim kura listesi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR anne projesi başvuru şartları neler?
İŞKUR işsiz anne harçlık başvurusu nasıl yapılır? İŞKUR anne projesi başvuru şartları neler?