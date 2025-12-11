Merkez Bankası 2025 yılını indirimle kapattı: Aralık ayı faiz oranı açıkladı
Dün küresel piyasalarda Fed’in 25 baz puanlık indirimi konuşulurken, bugün ise yurt içinden beklenen haber geldi. TCMB yılın son faiz kararını açıkladı. Buna göre Merkez Bankası politika faizini yüzde 39,5’ten yüzde 38’e düşürdü. Karar sonrası yayımlanan faiz kararı metninde ise kasım ayı enflasyonunun beklenenden düşük geldiği ifade edilerek sıkı para duruşunun fiyat istikrarı sağlanıncaya dek sürdürüleceğine vurgu yapıldı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında bugün yapıldı.
Buna göre aralık ayına ilişkin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı kararı açıklandı. Buna göre gecelik faiz oranı yüzde 39,5'ten 38'e indirildi.
Kararla birlikte, para politikasının gelecek dönem seyrine ilişkin önemli mesajlar içeren "faiz kararı metni" de TCMB'nin internet sitesinde yayımlandı.
FAİZ ORANI YÜZDE 38'DEN 36,5'E İNDİRİLMİŞTİR
Faiz kararı metni şu şekilde oldu:
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 39,5'ten yüzde 38'e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 42,5'ten yüzde 41'e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 38'den yüzde 36,5'e indirmiştir.
"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ EKİM VE KASIMDA BİR MİKTAR GERİLEMİŞTİR"
Kasım ayında tüketici enflasyonu gıda fiyatlarındaki gelişmelerle beklenenden düşük gerçekleşmiştir. Enflasyonun ana eğilimi eylül ayındaki artıştan sonra ekim ve kasım aylarında bir miktar gerilemiştir. Üçüncü çeyrekte dönemlik büyüme öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Son çeyreğe ilişkin öncü göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin sürdüğüne işaret etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
"FİYAT İSTİKRARI SAĞLANANA KADAR SIKI PARA POLİTASI DURUŞU SÜRECEK"
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
SON POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 39,5'Tİ
TCMB, bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 39,5 seviyesinde bırakmıştı.
EKONOMİSTLER DE 150 BAZ PUANLIK İNDİRİM BEKLİYORDU
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler de aralık ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 38'e çekmesini bekliyordu.
FED DÜN FAİZ İNDİRİMİ YAPTI
Küresel piyasaların da gözü dün ABD Merkez Bankası'ndaydı. Fed, dün yaptığı toplantıda politika faizini beklentilere paralel şekilde 25 baz puan indirerek yüzde 3,5–3,75 aralığına çekti. Fed, aralık kararıyla birlikte indirim sürecini devam ettirirken yıl içerisinde üçüncü kez faiz gevşemesine gitmiş oldu. Bankanın yayımladığı politika metninde, ekonomik aktivitenin ılımlı bir tempo ile genişlemeyi sürdürdüğü, istihdam artışının yıl boyunca yavaşladığı ve işsizlik oranının eylül ayına kadar kademeli şekilde yükseldiği vurgulandı.
2025'TE FAİZLER NE OLDU?
Peki yılın son faiz kararı açıklanmışken 2025'in diğer faiz kararları ne oldu?
Merkez Bankası 23 Ocak 2025 tarihinde faizi yüzde 47,5'ten yüzde 45'e düşürmüştü.
6 Mart 2025 tarihinde yüzde 45'ten 42,50'ye düşen faiz 17 Nisan 2025 tarihinde alınan ara kararla yüzde 42,5'ten yüzde 46'ya yükseltilmişti.
19 Haziran 2025 tarihinde yapılan faiz toplantısında değişiklik çıkmadı ve yüzde 46 olarak faiz sabit kalmıştı.
24 Temmuz 2025 tarihinde ise faiz yüzde 46 seviyesinden yüzde 43'e düştü.
11 Eylül 2025 tarihinde faiz yüzde 43'ten yüzde 40,50'ye geriledi.
23 Ekim 2025 tarihinde faiz yüzde 40,50'den yüzde 39,50'ye düşmüştü.