Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının ilkinin yapıldığını duyurdu. İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.