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  • 27.06.2019 08:57
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 08:57

50 bin konut kura çekilişi sonuçları !

50 bin konut çekilişi şu sıralarda gerçekleştiriliyor. TOKİ İstanbul evleri çekilişi , Facebook sayfalarında canlı olarak yayınlanıyor. kura çekilişi biter bitmez bu sayfada sizlerle olacak. TOKİ alt gelir grubu 2+1 konutlardan 2 bin 338 adet, orta gelir grubu 3+1 konutlardan ise 2 bin 129 adet olmak üzere toplamda 4 bin 467 adet konut için hak sahipleri yapılacak kura çekilişi ile belirlenecek. TOKİ kura sonuçları 26 - 27 Haziran 2019 tarihleri arasında yapılacak. İlk kura çekilişi TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 konut kura sonuçları için tarihinde çekilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının ilkinin yapıldığını duyurdu. İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

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