Binlerce kişinin beklediği TOKİ İstanbul evleri kura çekilişi yarın yapılacak. TOKİ İstanbul evleri 50 bin konut kura çekiliş sonuçları sayfamızda canlı olarak sizlere ulaşacak. TOKİ İstanbul projeleri başvuru rekoru kırmıştı. Binlerce kişinin başvuruda bulunduğu TOKİ 50 bin sosyal konut projesi için beklenen kura tarihi ve yeri ilan edildi.