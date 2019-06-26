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  • 27.06.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 08:54

İstanbul evleri kura sonuçları TC ile sorgulama isim listesi

İstanbul konutları çekilişi canlı izle! Ev alma ve ev sahibi olma hayaliyle yaşayan milyonlarca vatandaşın beklediği haber TOKİ'den geldi. TOKİ 50 bin konuttan oluşan İstanbul projesi için kura çekilişleri birazdan başlayacak. ni haberimiz içinde yer alan linkten canlı olarak izleyebilirsiniz. TOKİ İstanbul kuraları canlı yayın çekilişi olarak gerçekleştirilecek. Detaylar haberimizde! Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca, 50 bin İstanbul evi projesi kapsamında İstanbul'da dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konut için kura çekimi bugün başlayacak.

TOKİ İstanbul konutları kura çekilişi canlı izle! TOKİ İstanbul evleri kura sonuçları TC ile sorgulama. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu. İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

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