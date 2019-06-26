TOKİ İstanbul konutları kura çekilişi canlı izle! TOKİ İstanbul evleri kura sonuçları TC ile sorgulama. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), İstanbul'da beş projede dar ve orta gelirli vatandaşlar için talep toplanan 6 bin 300 konutun kuralarının yarın başlayacağını duyurdu. İstanbul'da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. İstanbul'da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konut için ilk kura, Başakşehir Kayabaşı projesinde yer alan 4 bin 467 konut için yapılacak. Proje için gerçekleşecek kura, 26-27 Haziran saat 10.00'da Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde olacak. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.