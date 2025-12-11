Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler

(Takvim Foto Arşiv)



Borçlanma ile ne kazanılıyor?



Hizmet borçlanması çalışmadan emeklilik için gerekli primleri tamamlamayı sağlıyor. Erkekler askerlik, kadınlar doğum, gurbetçiler de yurtdışı borçlanma yapıyor. Kadınlar bu sayede 3 çocuk için 6 yıl kazanabiliyor. Erkekler sigortadan önce yaptıkları askerliği borçlandıklarında işe giriş tarihini geri çekerek erken emekli olabiliyor.

Nasıl borçlanılıyor?

Çalışılmayan dönemler için SGK'ya başvurularak borçlanma talebinde bulunuluyor. Hak sahipleri, yani askerlik, doğum ya da yurtdışı borçlanma yapacaklar kaç güne ihtiyaçları varsa bu kadar günü satın alarak emeklilik hesaplarına ekletiyor.

Borçlanma için para ödeniyor mu?



Borçlanmalar geçerli asgari ücrete göre yapılıyor. Şu anki sistemde askerlik ve doğum borçlanması en az brüt asgari ücretin yüzde 32'si olarak ödeniyor. Bu da aylık olarak 8.321,6 lira oluyor. Yurtdışı borçlanma ise en az brüt asgari ücretin yüzde 45'i olarak yani aylık 11.702,25 TL olarak ödeniyor.



Torba yasa neyi değiştirecek?



Torba yasa taslağındaki düzenlemeye göre yeni yıldan itibaren doğum borçlanması hariç tüm borçlanmaların oranının yüzde 45'e çıkartılması planlanıyor. Böylece borçlanma için ödenecek para artıyor. Bu da ileride emekli maaşına olumlu katkı yapacak.

Asgari ücretin etkisi olacak mı?



Borçlanmalar asgari ücrete göre yapıldığı için ocak ayından itibaren yeni asgari ücret geçerli olacak. Yüzde 32'den yüzde 45'e çıkan oranla birlikte asgari ücretteki artış da borçlanma maliyetlerini yükseltecek.



Bu maliyetleri düşürme imkanı var mı?



Yeni yılda gerçekleşmesi beklenen bu artışlardan etkilenmemek mümkün. Aralık ayı sonuna kadar e-devlet ya da SGK'ya giderek yapılacak borçlanma başvuruları şu anki sistemden hesaplanacağı için daha uygun olacak.