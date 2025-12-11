Sıfır makyaj dağınık saç! Esra Erol’u hiç böyle görmediniz: Perişan mıyım?

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ile gönüllere taht kuran Esra Erol, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sunucu, Ali Özbir ile evliliğinden iki oğluyla özel hayatını da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.

Esra Erol ile Ali Özbir, 2010 yılında dünyaevine girdi. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, son olarak ayna pozuyla gündeme geldi. Erol, spor sonrası aynadan çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.