Sıfır makyaj dağınık saç! Esra Erol’u hiç böyle görmediniz: Perişan mıyım?
ATV’nin sevilen sunucusu Esra Erol, spor sonrası aynadan çektiği sıfır makyajlı görüntüsünü sosyal medyada paylaştı. Doğallığı ve samimiyeti takipçilerinden büyük beğeni topladı.
ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol'da ile gönüllere taht kuran Esra Erol, hem kariyeri hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Sunucu, Ali Özbir ile evliliğinden iki oğluyla özel hayatını da zaman zaman takipçileriyle paylaşıyor.
Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü sunucu, son olarak ayna pozuyla gündeme geldi. Erol, spor sonrası aynadan çektiği bir fotoğrafı Instagram hesabında paylaştı.
Sıfır Makyaj Dağınık Saçlar 💁♀️
Sıfır makyajıyla ve dağınık saçlarıyla kamera karşısına geçen sunucu, paylaşımına "Perişan mıyım? Evet. Sorun var mı? Hayır. Sadece biraz spor yaptım da" notunu ekledi.
Doğallığıyla Beğeni Topladı 🌟
Takipçiler, Esra Erol'un doğal ve samimi halini övgüyle karşıladı. "Her halin ayrı güzel", "Böyle de çok güzelsin" gibi yorumlar, sunucunun paylaşımlarına yoğun ilgi gösterildiğini ortaya koydu.
Esra Erol, sosyal medyada doğallığını ön planda tutmaya devam ederek takipçileriyle samimi paylaşımlar yapmayı sürdürüyor.
İşte o paylaşım...
Berlin Tatili✈️
Erol, bir önceki paylaşımında da Berlin gezisine yer vermişti. Ailesiyle birlikte Almanya'nın başkentinde kurulan yeni yıl pazarlarını gezen sunucu, o anlara ait kareleri de sosyal medya hesabında yayınlamayı ihmal etmemişti.
Anne-Oğul Benzerliği Dikkat Çekti 👩👦
Erol'un özellikle küçük oğlu Ömer ile verdiği pozlar büyük beğeni toplamış ve yorum almıştı. Ömer'in annesi Esra Erol ile olan benzerliği bir kez daha dikkat çekmişti.
Ömer'in Sempatik Halleri 💖
İki çocuk annesi Erol, geçtiğimiz sezonlarda Esra Erol'da programında küçük oğlu Ömer Erol'u programında ağırlamıştı. Annesinin her sorusuna "Hayır" yanıtını veren minik Ömer, sempatik halleriyle kendine hayran bırakmıştı.
Sürpriz Cevap😄
Ömer Özbir'in annesinin "Herkes diyor ki: Ne kadar çok Esra'ya benziyor, küçük Esra diyorlar" sözleri üzerine verdiği yanıt ise kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu. Annesine benzemediğini dile getiren Ömer, "Kime benziyorsun" sorusunu "Babama" şeklinde yanıtlamıştı.
Ali Özbir'in Tepkisi 📱
Ali Özbir de canlı yayın sırasında yüzleri gülümseten anne-oğul diyaloguna kayıtsız kalmamış ve o anlardan keyif alarak "Hahahaha" notuyla sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaşmıştı.