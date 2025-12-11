PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu

Terörsüz Türkiye sürecinde rapor aşamasına geçiliyor... MHP, TBMM’de “Terörsüz Türkiye” hedefi için hazırlanan tarihi rapor sürecine 120 sayfalık kapsamlı çalışmasını sundu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız YPG/PYD dahil örgütlerin tamamen dağıtılmasının ardından infaz düzenlemelerinin yapılabileceğini belirterek, ceza indiriminin af anlamına gelmediğini ve infaz ile siyasi partiler kanunu başta olmak üzere birçok yasanın sil baştan yenilenmesi gerektiğini söyledi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu

Terörsüz Türkiye amacıyla TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sürece ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda partiler de raporlarını sunuyor.

MHP'DEN 120 SAYFALIK RAPOR
MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili raporu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sundu.

MHP’nin 120 sayfalık ‘’Terörsüz Türkiye Raporu’’ Meclis’te

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti YıldızMHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız rapora ilişkin şunları söyledi:

"TCK'nın 221. Maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak; herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu.Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım.Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar.

Kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil dağıtılması bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela MİT TSK'dır. Emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa ,siyasi partiler kanununun ele alınıp yazılması lazım."

PARTİLER SONRASI ANA RAPOR
Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE OLACAK?
Öte yandan 9 bölümden oluşması beklenen AK Parti'nin raporunda; soruna bakış, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.

Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!Tarihi rapor bitmek üzere... Terörsüz Türkiye için öneriler netleşiyor!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!
Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD Basını CIA darbelerini hatırlattı
Casper
CANLI | 5. Finansın Geleceği Zirvesi Turkuvaz Medya'da! CB Yardımcısı Yılmaz Avrupa'da ilk 4 hedefini açıkladı
Trump’ın gizli planı sızdı! Avrupa şokta: Rusya’ya ekonomik dönüş bileti
Yurt içinde gözler TCMB'nin faiz kararında: Ekonomistlerin beklentisi ne yönde?
Türk Telekom
Fenerbahçe'de eksik çok bahane yok! Tedesco'dan farklı 11
Arınamayan CHP'de 'toplu istifa' ve 'yeni parti' bombası! Sadık vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun planı ne? Çakır sonrası hedefteki 9 isim
Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Güllü'nün ölümünde videoyu TÜBİTAK deşifre etti! Kızı Tuğyan'ın kan donduran planı: "Atacağım şimdi seni"
idefix
Pendik'te yangın faciası: 3 çocuk hayatını kaybetti! Bakan Yerlikaya açıkladı: Soruşturma devam ediyor
Medyadaki "zehirli" yapı! Eski Habertürk GYY'si Mehmet Akif Ersoy tutuklandı | Sevk yazısında şoke eden detaylar
Torba yasa geliyor: Emeklilik, maaş, prim, vergide yeni reformlar yolda! İşte tüm maddeler
Fed'de ayrışma Beyaz Saray'da gerilim: 25 baz puanlık indirim Trump'a yetmedi harekete geçti
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması: Uluslararası Barış ve Güven Forumu'nda liderlerle bir araya gelecek
Galatasaray'a yeni Victor Osimhen! Transferde dev operasyon
Bu yılın en mutlu başlıkları: İşte 2025’te anne-baba olan ünlü isimler!
GQ Men of the Year 2025 gecesinde yıldız yağmuru! Ünlüler ödülleriyle sahnede parladı