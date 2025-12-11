Terörsüz Türkiye'de "rapor" zamanı... MHP Meclis'e sundu

MHP'DEN 120 SAYFALIK RAPOR MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, 120 sayfalık 'Terörsüz Türkiye' ile ilgili raporu Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna sundu.

Terörsüz Türkiye amacıyla TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sürece ilişkin önerilerinin yer alacağı "tarihi rapor" için hazırlıklara başladı. Bu kapsamda partiler de raporlarını sunuyor.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş'ın aktardığına göre MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız rapora ilişkin şunları söyledi:

"TCK'nın 221. Maddesi belli. Suça karışmamış olanların teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri ancak; herhangi bir cezaya muhatap olmama manasında değil bu.Tamamen beraat şeklinde anlaşılmaması lazım.Denetimli serbestliğe de tabi olacaklar.

Kanuni düzenleme için örgütün tüm kuruluşlarıyla birlikte PYD de dahil dağıtılması bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu kimdir mesela MİT TSK'dır. Emniyet birimleridir. Bu birimler açıkladıktan sonra kanun yapmak kolay. İnfaz düzenlemesi mutlaka yapılacak. Ceza indirimini af şeklinde anlamayın. Zaten bizim infaz kanunumuz yeni baştan ele alınmalıdır. Yamalı bohçaya dönmüştür. İnfaz kanunu, anayasa ,siyasi partiler kanununun ele alınıp yazılması lazım."

PARTİLER SONRASI ANA RAPOR

Partilerin raporlarını teslim etmesi ile birlikte komisyon tekrar toplanacak ve rapor yazım yöntemini belirleyecek. Komisyonun bir yazım komisyonu oluşturması ve üzerinde mutabık kalınan önerilerin ana raporda yer alması bekleniyor.

AK PARTİ'NİN RAPORUNDA NE OLACAK?

Öte yandan 9 bölümden oluşması beklenen AK Parti'nin raporunda; soruna bakış, bugüne kadar yapılanlar ve hukuki düzenleme önerileri yer alıyor.