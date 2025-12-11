Donald Trump'ın “Venezuela” operasyonu: Machado nasıl kaçırıldı? Karayipler'de tanker baskını | ABD Basını CIA darbelerini hatırlattı

Son olarak gerilimi tetikleyen üç büyük gelişme yaşandı. Venezuela'da Maduro muhalifi ABD destekli María Corina Machado 'nun Nobel Barış Ödülü törenine yetişmek için Venezuela'dan gizli bir operasyonla çıkarılması, ABD'nin Venezuela'ya ait çok büyük bir petrol tankerine el koyması ve Trump'ın Maduro'ya yönelik "günleri sayılı" çıkışı...

Venezuela ile ABD arasında haftalardır tırmanan gerilim, Washington'ın bölgeye savaş gemileri göndermesi, Karakas yönetiminin milyonlarca milisi seferber etmesi ve karşılıklı sert açıklamalar büyük bir krizin işareti... Donald Trump yönetiminin attığı son hamleler ise yalnızca Maduro hükümetini değil, Latin Amerika'da ABD destekli darbe tartışmalarını da yeniden alevlendirdi.

AMERİKAN OPERASYONU: MACHADO NASIL KAÇIRILDI The Wall Street Journall'da yer alan habere göre, Nobel Barış Ödülü törenine katılmak isteyen muhalif lider Maria Corina Machado, Venezuela'dan adeta bir gizli operasyonla kaçırıldı. Ülkeden ayrılması yasak olan Machado, pazartesi öğleden sonra peruk ve sahte kimlik kullanarak Karakas'taki güvenli bir evden yola çıktı.

WSJ'ye göre Machado'nun ekibi, başkenti kıyıya bağlayan güzergâhlardaki 10 askeri kontrol noktasını farklı taktiklerle geçti. Bazı noktalarda araç içinde "hasta bir akraba", bazı noktalarda ise "yaşlı bir yolcu" rolünü oynadı. Güvenlik güçlerinin sıkı denetimlerine rağmen ekip, gece saatlerinde kıyıdaki küçük bir balıkçı kasabasına ulaştı.

Bölgedeki ABD kuvvetleri arasında, güvertesinde jet savaş uçakları bulunan USS Gerald Ford adlı bir uçak gemisi de yer alıyor (WSJ)

İddiaya göre Machado, burada kendisini bekleyen küçük bir balıkçı teknesine bindirilerek radar tespitini zorlaştıracak şekilde kıyı boyunca ilerletildi. Tekne daha sonra Curaçao açıklarında bekleyen bir özel jetle buluşturuldu. Jet, diplomatik kanalların devreye girmesiyle "insani acil durum" koduyla Norveç'e hareket etti.

Machado'nun kızı ödülü aldı (WSJ)

Machado Oslo'ya salı sabahı erken saatlerde ulaştı. Törende hazır bulunamasa da ödülü kızı aldı; muhalif lider ise şehre varır varmaz kısa bir açıklama yaparak ödülü "Venezuelalıların özgürlük mücadelesine" adadı.

Karakas yönetimi bu operasyonu "ABD'nin doğrudan dahil olduğu bir kaçırma planı" olarak nitelendirirken Washington bu iddiaları reddetti. Fakat WSJ'de yer alan ifadeler, operasyonun "ABD ile koordinasyon halinde ilerlediği izlenimi verdiğine" dikkat çekiyor.

Machado

KAÇIŞ SONRASI TANKER OPERASYONU

Kaçış operasyonunun ertesi günü Trump yönetiminden yeni bir adım geldi. The Washington Post'a göre, ABD güçleri Karayipler açıklarında Venezuela'ya ait "çok büyük bir petrol tankerini" durdurdu ve el koydu.