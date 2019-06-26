TOKİ Başakkent Kayabaşı 2+1 kura neticeları bugün saat 10:00 itibari ile başlayacak kura çekilişi ile belirlenecek. Kura çekilişi canlı yayın ile TOKİ tarafından paylaşılacak. Kura çekimine katılmak isteyenler ise Avrasya Kültür ve gösteri Merkezi'nde noter huzurunda yapılacak çekilişte salonda hazır bulunacak. TOKİ kura çekilişi yayını TOKİ Facebook sayfası ve TOKİ Twitter sayfası olmak üzere kurumun sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Önce şehit yakını, ardından emekli ve engelli kontenjanları için çekiliş yapılırken en sonda normal başvurular için hak sahipleri belirlenecek. İşte 26 Haziran 2019 TOKİ Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura çekilişi sonuçları isim listesi! TOKİ Başakşehir Kayabaşı kura sonucu açıklaması.