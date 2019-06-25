TOKİ İstanbul kura çekilişi için geri sayım başladı. Ev sahibi olma umuduyla başvurularını yapan vatandaşlar, kura tarihini iple çekiyor. Heyecanla beklenen kura çekilişi 26-27 Haziran'da yapılacak. Kura çekilişini canlı takip etmek isteyen başvuru sahipler, çekilişin nerede yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, TOKİ İstanbul kura çekilişi nerede yapılacak? Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi nerede, nasıl gidilir? İşte konu ile ilgili detaylar...

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİLİŞİ NEREDE YAPILACAK?

2017 yılında inşa edilen ve Türkiye'nin en büyük gösteri merkezi unvanına sahip olan Avrasya Gösteri Merkezi, 26-27 Haziran'da TOKİ İstanbul Başakşehir kura çekilişine ev sahipliği yapacak.

Kura çekilişleri saat 10.00'da başlayacak.

Peki, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi nerede? İşte cevabı...

Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi BELTUR AŞ tarafından işletilen merkezde teknoloji, turizm, mimari, sağlık, kültür, sanat ve eğitim gibi birçok alanda fuar, sergi, lansman, ticari çekimler, basın toplantısı, gala, motivasyon toplantısı, resepsiyon, kampanya, seminer, genel kurul ve konser gibi çok sayıda etkinlik düzenlenebilmektedir.