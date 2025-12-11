Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde 154 milyonluk soygun gerçekleştiren Katip Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın İngiltere'ye kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Adli emanet hırsızı karı kocanın firar anı kamerada!

FİRAR ANI İLK KEZ A HABER'DE



İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde firar eden karı-kocanın endişeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Timurtaş ailesinin kabine aldığı bagajların büyüklüğüde kameralara yansıdı.