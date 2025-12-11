PODCAST CANLI YAYIN

Son dakika! Adliyeyi soyan Erdal Timurtaş ve eşinin yurt dışına kaçtığı anlar A Haber'de!

Son dakika! İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nde 154 milyonluk soygun gerçekleştiren Katip Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş'ın İngiltere'ye kaçtığı anlar ortaya çıktı.

Adli emanet hırsızı karı kocanın firar anı kamerada!

FİRAR ANI İLK KEZ A HABER'DE

İlk kez A Haber'de yayımlanan görüntülerde firar eden karı-kocanın endişeli halleri dikkatlerden kaçmadı. Timurtaş ailesinin kabine aldığı bagajların büyüklüğüde kameralara yansıdı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ömer K., Zeynep V., Eyüp İ.S., Gülsüm V., Yunus E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Şüpheliler Burak Ç., Mehmet T. ve Mehtap S. hakkında ev hapsi şeklinde adli kontrol uygulanırken, diğer 5 şüpheli ise yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, adliyedeki kasaları soyduğu belirtilen firari şüpheli Erdal Timurtaş ve eşi Esma Timurtaş hakkında kırmızı bültenle yakalama talep etti.

Büyükçekmece Adliyesindeki soygun: 5 şüpheli tutuklandıBüyükçekmece Adliyesindeki soygun: 5 şüpheli tutuklandı

