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  • 27.06.2019 08:58
  • Son Güncelleme: 27.06.2019 08:58

evlerini kazanan ne yapacak? TOKİ Başakşehir, Kayabaşı !

Başakşehir, Kayabaşı ! ? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) 67 ilde hayata geçirdiği 50 bin sosyal konut hamlesinin 6 Mayıs Pazartesi günü Ankara Kuzeykent ile başlayan kuralarında sıra İstanbul'a gelmişti. İstanbul Kayabaşı'nda yer alan 4 bin 467 adet konutun kurası bugün çekildi. Bugün 2+1 nitelikli 2 bin 338 konutun, yarın 3+1 nitelikli 2 bin 129 konutun kurası yapıldı. Sözleşme imzalama aşamasına geçen hak sahiplerinin, başvuru şartlarını karşıladıklarını belgelemeleri gerekecek. Bunun için İstanbul il sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ettiklerini ve hane halkı gelirinin en fazla net 4 bin 800 TL olduğunu (3+1 konut tipi hariç) kanıtlayan belgeleri idareye sunmaları isteniyor.

Bütçesi düşük olan vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği TOKİ İstanbul Başakçehir, Kayabaşı evleri çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kazananlar öğrenilebilecek. Haberimizde verdiğimiz link sayesinde isim isim tam listelere ulaşabilirsiniz. Kura ile konutu belli olanlar, idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası'nın TOKİ tarafından bildirilecek şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Hak sahipleri, konut satış sözlemesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin satış sözleşmesinden cayabilecek. İşte 26 Haziran TOKİ İstanbul Başakşehir, Kayabaşı çekiliş sonuçları isim tam listesi! TOKİ evleri kazanan ne yapacak?

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