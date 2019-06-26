Bütçesi düşük olan vatandaşlarımızın yoğun ilgi gösterdiği TOKİ İstanbul Başakçehir, Kayabaşı evleri çekiliş sonuçları canlı yayında açıklandı. TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden kazananlar öğrenilebilecek. Haberimizde verdiğimiz link sayesinde isim isim tam listelere ulaşabilirsiniz. Kura ile konutu belli olanlar, idarenin belirleyeceği ve ilan edeceği tarihlerde Halk Bankası'nın TOKİ tarafından bildirilecek şubesinde Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayacak. Hak sahipleri, konut satış sözlemesinin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve ceza ödemeksizin satış sözleşmesinden cayabilecek. İşte 26 Haziran TOKİ İstanbul Başakşehir, Kayabaşı çekiliş sonuçları isim tam listesi! TOKİ evleri kazanan ne yapacak?