Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!

Kendisine karşı yapılan neden "bugüne kadar sustun" eleştirilerine de cevap veren Köşker, şu ifadeleri kullandı: "Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Geleyim ne olup bittiğine. Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım."

Nur Köşker (Sosyal medya) "O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında Herkese, editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim o yüzden işten ayrıldım dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim. Sabahın 5'inde endamını masanın arkasına saklamışlar yönetmene söyle ledin önüne geç diye spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."

Uyuşturucu ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiği için işsiz kaldığını belirten ünlü spiker, "Kimsenin özel hayatını nasıl yaşadığı ya da ne kullandığı beni asla ilgilendirmiyor. Niyetim kimseyi ahlaki üstünlük üzerinden eleştirmek değil. Zaten haddim de değil. Derdim, bu uyuşturucu ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiğim için işsiz kalmış olmak. Kibirdėn algılamayın ne olur ama sorarım size üç dili olan, 21 yaşından beri bu sektöre emek vermiş, Boğaziçi Üniversitesi'nden iki bölüm bitirerek mezun olmuş, Amerikalı siyasetçilerin simultane tercümesini dahi yapabilen, meslek hayatı boyunca sadece başarılarıyla anılmış biri neden sistematik olarak işsiz kalır? Ki bu benim maalesef ilk kez bu sebeple işsiz kalışım değil. Sırf yöneticileriyle gayri ahlaki ilişkiler yaşamayı reddediyoruz diye ya da arkamızda siyasi bir destek yok diye biz kadınlar neden sürekli bu sistemden eleniyoruz? Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıta değiştirmek zorunda kalıyorum?" ifadelerini kullandı.

Medyada oyunculuk sektöründen daha fazla rezillik bulunduğunu iddia eden Köşker bu durumun tek bir kişi ve kanalla sınır olmadığını vurguladı.