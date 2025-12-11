Mehmet Akif Ersoy'un sistematik sapıklığını Nur Köşker ifşa etti: Sabahın 5'inde taciz mesajı!
Ünlülere uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'te çalışan kadınları sistemli olarak taciz ettiği ortaya çıktı. Sevk yazısında uyuşturucu ve grup seks partileri yaptığı ortaya çıkan Ersoy'un taciz ettiği Habertürk'ün eski spikeri Nur Köşker, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla çukur düzeni ifşa etti. Ersoy'un, yayın yaptığı sırada kendisine taciz mesajı attığını belirten ünlü spiker, "Endamını masanın arkasına saklamışlar yönetmene söyle ledin önüne geç diye spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi?" ifadelerini kullandı.
Habertürk'ün görevde alındıktan sonra uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un kanalda çalışan kadınları sistemli olarak taciz ettiği ortaya çıktı.
UYUŞTURUCU MADDE İKİDEN FAZLA KİŞİYLE CİNSEL İLİŞKİ
Tutuklama kararı öncesi sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri ifade edildi.
ESKİ SPİKER ÇUKUR DÜZENE İSYAN ETTİ: "SAPIKLIK ÇARKINA DAHİL OLMADIK"
Konuyla ilgili medya grubunda çalıştığı sürece Ersoy tarafından taciz edildiğini sosyal medya hesabından paylaşan eski Habertürk spikeri Nur Köşker, "Ben o sapıklık çarkına dahil olmadığım için 'tehdit edildim' ve işten ayrılmak zorunda kaldım dediğimde 'yok canım yapmaz o yanlış anlamışsındır' diyerek neredeyse işsiz kaldığım için kendisine iftira attığımı düşünen şakşakçılara da buradan selam olsun. Hadi ben iftira atıyordum ki elimde de yazılı kanıtlar da vardı. Sektörümüzde uzaktan yakından alakası olmayan bu kadın da mı iftira atıyor?" ifadelerini kullanarak kendisine mesaj gönderen bir kadının iddialarını paylaştı.
SABAHIN BEŞİNDE TACİZ MESAJI: ENDAMINI MASANIN ARKASINA SAKLAMIŞLAR
Kendisine karşı yapılan neden "bugüne kadar sustun" eleştirilerine de cevap veren Köşker, şu ifadeleri kullandı:
"Herkes neden bu zamana kadar sustun diyor. Önce buna bir açıklık getirmek isterim. Birincisi kendimi asla güvende hissetmiyordum. Ne yaparsa yapsın başına bir iş gelmediğini gördüğümüz karanlık, derin bir adamdı. İkincisi o dönemde evliydim. Korumam gereken bir ailem ve eşim vardı. Bu durumdan birine bahsetmem mümkün değildi. Geleyim ne olup bittiğine. Uzun süredir devam eden bir taciz süreci vardı. Genel yayın yönetmenliğine getirilir getirilmez de ekrandan almakla tehdit etmeye başladı. En sonunda da ya bu iş böyle olur ya da oturur masada haber yazarsın dediği için istifa edip kanaldan ayrıldım."
"O gün bana bu cümleyi kuracağını bilseydim kesinlikle o odaya telefonumun ses kaydını başlatarak girerdim. Sonrasında Herkese, editörlük yapmamı istedi ve kabul etmedim o yüzden işten ayrıldım dedim. Mevzu benim dışımda ayyuka çıkınca yavaş yavaş yakın çevreme bu durumdan bahsettim. Sabahın 5'inde endamını masanın arkasına saklamışlar yönetmene söyle ledin önüne geç diye spikerine mesaj atan bir genel yayın yönetmeni olabilir mi? Ben utanarak yazıyorum kendisi zira utanmıyordu. Bu mesajı attığında üstümde etek vardı. Ledin önüne geçmemi isteme sebebi de buydu."
Uyuşturucu ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiği için işsiz kaldığını belirten ünlü spiker, "Kimsenin özel hayatını nasıl yaşadığı ya da ne kullandığı beni asla ilgilendirmiyor. Niyetim kimseyi ahlaki üstünlük üzerinden eleştirmek değil. Zaten haddim de değil. Derdim, bu uyuşturucu ve sapıklık denklemine dahil olmayı reddettiğim için işsiz kalmış olmak. Kibirdėn algılamayın ne olur ama sorarım size üç dili olan, 21 yaşından beri bu sektöre emek vermiş, Boğaziçi Üniversitesi'nden iki bölüm bitirerek mezun olmuş, Amerikalı siyasetçilerin simultane tercümesini dahi yapabilen, meslek hayatı boyunca sadece başarılarıyla anılmış biri neden sistematik olarak işsiz kalır? Ki bu benim maalesef ilk kez bu sebeple işsiz kalışım değil. Sırf yöneticileriyle gayri ahlaki ilişkiler yaşamayı reddediyoruz diye ya da arkamızda siyasi bir destek yok diye biz kadınlar neden sürekli bu sistemden eleniyoruz? Ben neden artık kendi memleketimde çok aşık olduğum çok da severek yaptığım mesleğimi ahlaki bir çerçeve içerisinde icra edemediğim için ülkeden göçmek, kıta değiştirmek zorunda kalıyorum?" ifadelerini kullandı.
BU BASKI TEK BİR KİŞİ VE TEK BİR KANALLA SINIRLI DEĞİL
Medyada oyunculuk sektöründen daha fazla rezillik bulunduğunu iddia eden Köşker bu durumun tek bir kişi ve kanalla sınır olmadığını vurguladı.
Köşker, yaptığı son paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Özetle Habertürk'ten ayrılma sebebim bu tehditlerdi. Çok üzülerek söylüyorum ki ne ilk ne de tekim. Oyunculuk sektöründe yaşanan rezilliklerin bin beteri yaşanıyor medya sektöründe. Kimsenin de bu olup bitenlere çıtı çıkmıyor. Spikerlik yapabilmek için ben ve birçok değerli kadın spiker arkadaşım bu gayri ahlaki ilişkilere zorlanıyoruz. Son çalıştığım kanallardan birinde sadece bir hafta yayın yapabildim. Çünkü programın sponsoru kendisiyle yemeğe çıkmayı reddettiğim için programı başka birinin sunmasını istedi. Bu baskı tek bir kişi ve tek bir kanalla sınırlı değil. Kimseye beddua edecek düsturla yetiştirilmedim. Fakat çok sevdiğim bir duam var."
"Bu meselede de çokça söyledim. Allah kim kimde neyi çoğalttıysa onda onu arttırsın. Kim kimde neyi azalttıysa onda da onu eksiltsin…"