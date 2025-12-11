Başkan Erdoğan'dan işverene asgari ücret mesajı: "Ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen TİSK 29. Olağan Genel Kurulu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

TİSK camiası tam 63 yıldır güçlü ve kurumsal bir varlık gösteriyor. İhracatımızın neredeyse yarısı TİSK bünyesindeki işletmeler tarafından gerçekleştiriliyor.



Çalışma barışının ve sosyal diyaloğun sağlanmasında TİSK mühim bir misyonu yerine getiriyor. Sınamalarla mücadelede TİSK ailesi devletin ve milletin yanında oldu.

İşçi ve işveren arasındaki ilişkilerin adil ve hakkaniyetli olması bizim için vazgeçilmezdir. Bu ilişki sağlıklı bir zemine oturtulmazsa sömürüye giden yol açılır. Bu da birlik ve dayanışma iklimine zarar verir.



İŞVERENE ASGARİ ÜCRET ÇAĞRISI



Diğer tüm alanlarda olduğu gibi, işçi ve işveren arasındaki ilişkilerde de baktığımız yer, hak ve adalet eksenindedir. Kimsenin mağdur olmadığı, kimsenin emeğinin göz ardı edilmediği, işleyen ve güven veren bir sistem, hepimizin önceliğidir.

Yarın Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak. Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum.

İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.

ENFLASYONDA TEK HANELİ ORANLARA MUTLAKA ULAŞACAĞIZ

Kasım ayında 0,87 gelen enflasyon, doğru yolda olduğumuzu teyit etti. Hayat pahalılığının temel sebeplerinden biri olan fiyatlama davranışındaki bozulma da yavaş yavaş düzeliyor. Fırsatçılıkla mücadelemiz ise hız kesmeden devam ediyor. Orta Vadeli Programın rehberliğinde, enflasyonda nihai hedefimiz olan tek haneli oranlara mutlaka ulaşacağız.

KOBİ'lerimize çalışan başına aylık 2 bin 500 liralık desteği 2026'da 3 bin 500 liraya yükseltiyoruz. Büyük ölçekli firmalarımızı da programa dahil ediyoruz.

MB günlük reeskont limitini 15 kat artışla 4,5 milyar liraya çıkardı. Reeskont kredilerinde ihracatçımıza yüzde 24,9 enflasyonun altında maliyet sunuyoruz.

İŞVERENE TEŞVİK PROGRAMINDA DESTEK SÜRECEK



"Kadın, Genç ve Mesleki Yeterlilik Belgesi Olanların Teşviki" programında 24 ila 54 ay arasında sosyal güvenlik desteği sunuyoruz. Bu teşvik programının 2026 yılı sonuna kadar uzatılacağına dair müjdeyi de bugün burada paylaşmak istiyorum.

İŞ DÜNYASINA TERÖRSÜZ TÜRKİYE ÇAĞRISI



Sadece ekonomimize maliyeti 2 trilyon doları bulan terör meselesini artık sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz.



İş dünyası Terörsüz Türkiye sürecine destek vermeli. Terör meselesini sonsuza kadar geride bırakmak istiyoruz. Artık kan akmasın, ocaklara ateş düşmesin. Türkiye bu sorunu gündeminden tamamen çıkarsın.

GÖVDEMİZİ TAŞIN ALTINA KOYDUK



Terörden beslenen odakların tahrip edici, tahrik edici söylemlerine rağmen, iktidar ve ittifak olarak, ilk günden itibaren hem samimiyetimizin hem de kararlılığımızın en yüksek düzeyde olduğunu gösterdik. Yeter ki bu sorun çözülsün diye, elimizle birlikte tüm gövdemizi taşın altına koyduğumuzu ifade ettik.

Meclisimizde kurulan komisyon, kritik eşiklerde su koyuverenler olsa da, gerek şeffaflık, gerekse siyaset ve ilgili tüm tarafların katkısının alınması noktasında çok önemli bir misyon üstlendi. Milletimizin sürece dair umutlarını güçlendiren komisyonun aynı özgüvenli yaklaşımı son ana kadar devam ettireceğine inanıyorum.

"Yarımı yeme, bütünü bölme" yaklaşımıyla hiçbir yere varılmaz. Terörsüz Türkiye menziline ancak öz güvenle ve cesaretle ulaşabiliriz. Başarısız olmamızı bekleyenleri ancak bu şekilde hüsrana uğratabiliriz.

Sürecin tökezlemesini umanlara fırsat vermeden, millete karamsarlık zerk edenlere aldırmadan hep birlikte güzel günlere vasıl olacağız.