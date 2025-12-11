Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?

Medya operasyonlarının başında olan ve "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ da cezaevinde. Casusluktan tutuklanan Rezan Epözdemir ve kara paracıların ağebeyi Kenan Tekdağ (Takvim.com.tr) Peki, Barcelona'daki "tesadüf" denilen sır görüşmede hangi konular ele alındı? Epözdemir - Ersoy - Kenan Tekdağ arasında neler konuşuldu? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor. Mehmet Akif Ersoy 'dan gelen "Barcelona'da Rezan Epözdemir'le görüştüm" itirafı, Habertürk çatısı altındaki karanlık ve girift ilişkiler ağını açık etti.

Bilindiği üzere Rezan Epözdemir "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından tutuklu bir isim.

Mehmet Akif Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı (Takvim.com.tr)



İŞTE SAVCILIK İFADESİ



TAKVİM, Ersoy'un savcılık ifadesini yayımlıyor:



"Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.

Ebru Aydın ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile Ebru Aydın arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.

Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. Meltem Acet Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi.

Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tanımam ancak Ebru Aydın'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi Ebru ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.

Bahar Kılıç İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.

Melda Doğan TRT Word'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.

Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.

Süleyman Dinçer ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi Büşra Dinçer'i işten çıkarmamdır. Süleyman ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.

"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN UÇAĞINA BEN BİNDİRMEDİM"



Kübranur Uslu'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. Kübra ile Ebru'nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.

Serkan Tokdemir'in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.

Grup seks iddialarının hepsi yalandır.

Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.

"REZAN EPÖZDEMİR İLE TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞTIK"



Barcelona'ya Ahmet Göçmez'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.

Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.

Gizem Ayabaktı ile ile beni Ahmet Göçmez tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir.

Emel Dede oyuncu bir arkadaşımdır.

Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.

Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."