Medyadaki safra taşı dökülüyor! Mehmet Akif Ersoy'dan "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı | Kenan Tekdağ bu işin neresinde?
Medyada uyuşturucu, kara para, gayrı ahlaki ilişkiler ve sır görüşmelerle örülen karanlık düzen ifşa oldu. Merkez üssünde Habertürk'ten isimlerin yer aldığı yapıdaki "uyuşturucu" ve "grup seks" iddiaları kan dondurdu. Tutuklanan Mehmet Akif Ersoy, "Ebru Aydın ile flörttük" dedi. Sevgilisi olduğu iddia edilen bir başka spiker için ise "Ebru ile tanışmasının ihtimali yok" ifadelerini kullandı. "Meltem Acet Ulus'taki eve gelmedi" diyen Ersoy, Gizem Ayabaktı'nın evine gittiğini anlattı. Ersoy'un ifadesindeki en çarpıcı nokta ise "Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüm" itirafı. Peki, kara paracıların ağabeyi Kenan Tekdağ bu işin neresinde? Casusluktan tutuklu Epözdemir'le Barcelona'da neyi görüştüler? İşte Habertürk'teki karanlık ve girift ilişkiler...
Medyada merkez üssü Habertürk olan "Epstein"vari gayri ahlaki skandallar silsilesi patlak verdi.
Can Holding'e düzenlenen kara operasyonundan Kenan Tekdağ'ın tutuklanmasıyla Habertürk'ün başına getirilen Mehmet Akif Ersoy 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklandı.
Ersoy'la beraber Mustafa Manaz, Ufuk Tetik ve Ebru Gülan gibi isimler de tutuklandı.
UYUŞTURUCU VE GRUP SEKS İDDİASI
Sevk yazısında, şüphelilerin uyuşturucu madde kullanılması için yer ve imkan sağladıkları, eve gelen kadınlara uyuşturucu madde temin ettikleri ve kullandıktan sonra ikiden fazla kişilerin birlikte cinsel ilişkiye girdikleri aktarıldı.
Hatırlanacağı üzere TV spikerleri Ela Rumeysa Cebeci, Hande Sarıoğlu ve Meltem Acet geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu" soruşturmasında gözaltına alınmıştı. İsmi zikredilen bu isimlerin hepsinin ortak temas noktası ise Ciner ve Can Holding döneminde Kenan Tekdağ tekelinde bulunan Habertürk ve Show TV...
İFADESİNDE O İSİMLERİ VERDİ
Hakkında "uyuşturucu kullanıp temin etti" ve "grup seks" gibi iddialar olan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Ersoy sorgusu sırasında "hiç uyuşturucu kullanmadım" derken; Ebru Aydın, Meltem Acet, Rezan Epözdemir ve Kübranur Uslu gibi isimlerle ilgili çeşitli itiraflarda bulundu.
Ebru Aydın'la bir dönem flört ettiklerini söyleyen Mehmet Akif Ersoy, "Ebru Aydın ile flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile Ebru Aydın arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı" dedi.
İDDİA: SEVGİLİSİNİ EKRAN YÜZÜ YAPTI
"Habertürk Emekçileri" isimli X hesabının iddiasına göre Ersoy ile Habertürk spikeri Kübra Nur Uslu sevgili olduğu bir diğer iddia.
Söz konusu paylaşımda "Ersoy hiçbir deneyimi olmayan sevgilisi Kübranur Uslu'yu ekran yüzü yaptı. Saha deneyimi olmamasına Habertürk'ün onlarca deneyimli muhabiri bulunmasına karşın Suriye'ye yolladı. Uslu'nun ekranda olması için özel yayınlar yaptırıyor" ifadeleri dikkat çekti.
ERSOY'A HEM FLÖRTÜ HEM DE "SEVGİLİSİ" OLDUĞU İDDİA EDİLEN İSİMLER SORULDU
Savcılıkta Kübranur Uslu ile ilgili soruya Ersoy, "Onu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Kübra ile Ebru'nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum" diye yanıt verdi.
Ersoy'un "flörtüm" dediği Ebru Aydın ile sevgilisi olduğu iddia edilen Kübra Nur Uslu için "Tanışmalarına ihtimal dahi vermiyorum"
"MELTEM ACET ULUS'TAKİ EVE GELMEDİ, GİZEM AYABAKTI'NIN EVİNE GİTTİM"
Spiker Meltem Acet için "Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi" diyen Ersoy'un ifadesindeki en çarpıcı nokta ise Rezan Epözdemir'le olan Barcelona teması.
Ahmet Göçmez'in ismini verip Rezan Epözdemir'le Barcelona'da görüştüklerini itiraf eden Ersoy, "Barcelona'ya Ahmet Göçmez'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Gizem Ayabaktı ile ile beni Ahmet Göçmez tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir" ifadelerini kullandı.
EPÖZDEMİR'LE "GÖRÜŞTÜM" İTİRAFI
Bilindiği üzere Rezan Epözdemir "rüşvet", silahlı terör örgütü "FETÖ/PDY'ye yardım" ile "siyasal ve askeri casusluk" suçlarından tutuklu bir isim.
Medya operasyonlarının başında olan ve "kara paracıların ağabeyi" olarak bilinen Kenan Tekdağ da cezaevinde.
Peki, Barcelona'daki "tesadüf" denilen sır görüşmede hangi konular ele alındı? Epözdemir - Ersoy - Kenan Tekdağ arasında neler konuşuldu? Kamuoyu bu soruların yanıtını bekliyor.
Mehmet Akif Ersoy'dan gelen "Barcelona'da Rezan Epözdemir'le görüştüm" itirafı, Habertürk çatısı altındaki karanlık ve girift ilişkiler ağını açık etti.
İŞTE SAVCILIK İFADESİ
TAKVİM, Ersoy'un savcılık ifadesini yayımlıyor:
"Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir.
Ebru Aydın ile bir dönem flört ettiğimiz bir dönem oldu ancak devam ettiremedik bitirdik. Arkadaşlarım ile Ebru Aydın arasında diyaloğa ilişkin iddialar çok çirkindir. Böyle bir şey olmadı.
Seba isimli rezidanstan 2022 yılında taşındım. Meltem Acet Ulus'ta bulunan eve hiç gelmedi.
Ebru Aydın'ın kız kardeşi Ezgi Aydın'ı tanımam ancak Ebru Aydın'dan dolayı bilirim. Kendisini herhangi bir şekilde korumam söz konusu değildir. Hatta ben tam tersi Ebru ve annesini emniyete gönderdim. Gidin devlet ile iş birliği yapın dedim ve onlar da yaptılar.
Bahar Kılıç İnfomet adlı şirketin sahibidir. Kendisi ile 2017-2018 yıllarında tanıştım. Normal bir arkadaşımdır.
Melda Doğan TRT Word'de çalışıyor. Sektörden dolayı tanırım. Herhangi bir ilişkim yoktur.
Ben yönetici olduktan sonra Ufuk Tetik ve diğer arkadaşlarımı televizyona dahi çıkarmadım. Hatta arkadaşlarım bana bundan dolayı sitem etmişti. Bu iddialar da yalandır.
Süleyman Dinçer ile 2011 yılında sektörden dolayı tanıştım. 2024 yılında hasmım oldu sebebi de eşi Büşra Dinçer'i işten çıkarmamdır. Süleyman ve Ufuk ile asla herhangi bir ticaretim olmadı. Aramızda bir para muhabbeti de geçmedi.
"CUMHURBAŞKANLIĞI'NIN UÇAĞINA BEN BİNDİRMEDİM"
Kübranur Uslu'yu Cumhurbaşkanlığı'nın uçağına ben bindirmedim. Zaten Cumhurbaşkanlığının uçağına binecek gazetecileri İletişim Bakanlığı seçmektedir. Kübra ile Ebru'nun tanıştığına dair bilgim yoktur. İhtimal dahi vermiyorum.
Serkan Tokdemir'in çakarlı araçla gezdiği iddiası yalandır.
Grup seks iddialarının hepsi yalandır.
Köprüde yaptığım kazada uyuşturucu etkisinde değildim. Buna dair polis tutanağı vardır.
"REZAN EPÖZDEMİR İLE TESADÜFEN KARŞILAŞMIŞTIK"
Barcelona'ya Ahmet Göçmez'in bir arkadaşı da orada olduğu için tatile gittiğimiz doğrudur. Rezan Epözdemir ile orada tesadüfen karşılaşmıştık. Başkonsolos arkadaşım da vardı.
Mustafa Manaz ile %5 -%10 civarında, resmiyette olmasa da bir ortaklığım vardır.
Gizem Ayabaktı ile ile beni Ahmet Göçmez tanıştırdı. Bir kere evine gitmişimdir.
Emel Dede oyuncu bir arkadaşımdır.
Arkadaşlarımın telefonundan uyuşturucu madde siparişi verdiğim iddiaları yalandır.
Şubat ayında bahsettiğiniz iddialar ile benzer şekilde bir twitter hesabı açılmıştı. Bu iddiaların bir kısmı tweet hesabında yazılmıştı. Biz bu tweetler hakkında suç duyurusunda bulunmuştuk. O zaman kimin kullandığını tespit edemedik. Diyeceklerim bunlardan ibarettir."