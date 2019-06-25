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  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:23

Tuzla evleri kura çekiliş sonuçları açıklandı mı?

kura tarihleri açıklandı. Kura çekilişlerinin yeri ve saatleri de belli oldu. TOKİ sonuçları İstanbul 2019 takvimi için beklenen kura yeri, saati ve canlı yayın tarihi sonunda açıklandı. TOKİ Tuzla kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak.

TOKİ Tuzla kura çekilişi canlı yayın! TOKİ İstanbul Tuzla evleri kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı. TOKİ Tuzla kura çekilişi 1 Temmuz 2019 tarihinde saat 10:00 itibari ile yapılacak. TOKİ Tuzla kurası Haldun Alagaş Spor Kompleksi Ümraniye İstanbul adresinde yapılacak. Toplam 500 konut için hak sahipleri belirlenmiş oldu. TOKİ dar ve orta düzey gelire sahip ailelerin konut ihtiyacını karşılamak için devlet tarafından kurulan bir kurumdur. 2002 yılına kadar sadece 43.145 bina inşa edildi.

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