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TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başakşehir Kayabaşı 2+1 daireleri için çekilişler dün yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 daireleri için kura çekiliş sonuçları ise bugün belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını araştırıyor. İşte 26 Haziran TOKİ Başakşehir 2+1 kura çekilişleri isim isim listesi...

27.06.2019 22:25 - Son Güncelleme: 27.06.2019 22:33
TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dün ve bugün İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekilişleri yapıldı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2 1 kura sonuçlarının isim isim listesini sizin için derledik. İşte o liste...

TOKİ BAŞAKŞEHİR 3 1 KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

TOKİ'den çekilen kura sonrası hak sahibi olmanızın ardından gerekli belgeler ile işlemlerinize devam edeceksiniz.

TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

Yapılan sözleşmenin ardından, gerekli işlemleri yapabilmeniz için o konutlar için ilan tarihi yayınlanacaktır.

TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

Bu tarihler arasında size kura ile çıkan konuta ait, aracı banka eğer ki Ziraat Bankası ise o bankaya giderek, konut tahsis belgesi ilgili bankadan alacaktır. Bu belgede hak sahibine ait bilgiler bulunmaktadır.

TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...

Bu Konut Tahsis Belgesi eksiksiz doldurulduktan sonra, ilgili temerküz banka şubesi aracılığı ile T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğüne ulaştırılacaktır.

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