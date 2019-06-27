TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2+1 kura sonuçları belli oldu! İşte isim isim kura listesi...
TOKİ İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekiliş sonuçları başvuruda bulunan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Başakşehir Kayabaşı 2+1 daireleri için çekilişler dün yapıldı. TOKİ Başakşehir Kayabaşı 3+1 daireleri için kura çekiliş sonuçları ise bugün belli oldu. Başvuruda bulunan vatandaşlar şimdi kura sonuçlarını araştırıyor. İşte 26 Haziran TOKİ Başakşehir 2+1 kura çekilişleri isim isim listesi...
27.06.2019 22:25
- Son Güncelleme: 27.06.2019 22:33
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından dün ve bugün İstanbul Başakşehir Kayabaşı kura çekilişleri yapıldı. Şimdi başvuruda bulunan vatandaşlar kura çekiliş sonuçlarını merak ediyor. TOKİ 26 Haziran Başakşehir Kayabaşı 2 1 kura sonuçlarının isim isim listesini sizin için derledik. İşte o liste...
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