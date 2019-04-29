Memura ödenen aile yardımının emeklilere de verilmesi planlanıyor. Marttaki KPDK'da masaya yatırılacak olan tasarıyla, eşi çalışmayan 2 çocuklu memur emeklisine, her ay 409 lira ödenecek. Devlet memurlarına, bazı şartlara bağlı olarak, eş ve çocuklarından dolayı aile yardımı ödemesi yapılabilmektedir. Aile yardımı nedir? Kimler aile yardımı alabilir? Merak edilen soruların cevaplarını tüm detayları ile haberimizde bulabilirsiniz… Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek.. Peki Emekli, memur maaşı aile yardımı ücreti ödemesi kaç para? SGK SSK Bağkur memur emeklisi aile yardımı nedir, kimler alabilir?

Memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesi masaya geliyor. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, konuyu gündeme taşıdı. Talep hayata geçerse emekliler aylık 344 lira ek gelire kavuşabilecek. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken, bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği, memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor.

KPDK'YA GELECEK

Türkiye Emekliler Derneği, "Kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı, tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin" çağrısı yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında "Memurlara verilen aile yardımı emeklilikte de sürsün" demeye hazırlanıyor. Konu, KPDK'da karara bağlanmazsa, bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündemine taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse, emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak. Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı tutarı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Halen eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı, zam dönemlerinde memur maaş katsayısındaki artışla birlikte yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

3 BİN 600 EK GÖSTERGE

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında gerçekleştirilecek toplantıya, Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve KESK yöneticilerinin yanı sıra hizmet kollarında yetkili sendikaların genel başkanlarının da katılması bekleniyor. Bu yılki ilk kurulda, emekliye aile yardımının yanı sıra, 3600 ek gösterge de gündeme getirilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, memur haklarından emeklilerin de faydalanması gerektiğini söyledi.

'EN ÖNEMLİ KONUMUZ'

Danıştay'ın bu konuda olumlu kararı olduğunu ve anayasada hüküm yer aldığını belirtti. Tonbul şunları söyledi: "Memurlar emekli olduğunda bazı haklarını kaybediyor. En önemlisi de eş ve çocuk yardımıydı. En başından, 'emekliler eşinden, çocuğundan mı ayrılıyor ki aile yardımı kesiliyor' diye yola çıkmıştık. KPDK'da aile yardımının memur emeklilerine ödenmesi konusunda taleplerimizi dile getireceğiz. Mart sonunda toplantıda konu gündemde olacak."

SSK VE BAĞ-KUR'LU İÇİN EMSAL OLUR

Türkiye Emekliler Derneği'nin (TÜED) Hukuk Danışmanı avukat Cafer Tufan Yazıcıoğlu, aile yardımının memur emeklisinin geçimi için önemli olduğuna dikkati çekti. Ödeneğin, emeklilikten sonra kesildiğini belirten Yazıcıoğlu, aile yardımının sürekli hale gelmesi gerektiğini dile getirdi. Yazıcıoğlu, KPDK'dan çıkacak olumlu kararın, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için de emsal olacağını söyledi.

DESTEK KAÇ LİRA

Memurlara her ay aile yardımı ödeniyor. Çalışmayan eş için ödenen tutar, aylık 278,69 lira. Çocuk yardımı da 0-6 yaş için 65,30, 6 yaş üstü için 32,65 lira. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan bir memur, aylık 409,29 lira aile yardımı alabiliyor. Ödenen aile yardımı tutarı zam dönemlerinde maaş katsayısındaki artışla yükseliyor. Eğer emeklilere de aile yardımı hayata geçerse; eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 343,99 lira ek ödeme alabilecek.

AİLE YARDIMI NEDİR?

Evli olan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. Dul memurların çocukları için yukarıdaki fıkralar hükmü uygulanır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

AİLE YARDIMINI KİMLER ALABİLİR?

Aile Yardımı Ödenenler:

1) Çalışmayan veya emekli olmayan eşlere ömür boyunca,

2) Erkek çocuklarına öğrenci olsa da olmasa da 25 yaşına kadar,

3) Kız çocuklarına çalışmadıkları ve evli olmadıkları sürece yaş şartı aranmaksızın ölünceye kadar ve,

4) Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için ödenir.

Aile Yardımı Ödenmeyenler:

1) Evlenen çocuklar ve çalışan veya emekli maaşı alan eş için,

2) 25 yaşını dolduran çocuklar için, (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışama derecede malûllükleri resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)

3) Kendi hesabına ticaret yapan/gerçek-tüzel kişiler yanında menfaat karşılığı çalışan çocuklar için, (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4) Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için ödenmez.