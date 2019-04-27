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Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

Milyonlarca emekliye güzel haberler gelmeye devam ediyor.Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 109 lira artışla bin 927, memurlarda 166 lira artışla 2 bin 546 liraya çıkacak. Peki hangi emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte güncel emekli maaşları...

27.04.2019 08:01 - Son Güncelleme: 27.04.2019 08:01
Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

Emekliler bir yandan bayram ikramiyelerini bir yandan da Temmuz zammını heyecanla bekliyor.

Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

Beklenti anketi, Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olabileceğini gösteriyor.

Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

NASIL DEĞİŞECEK?
Eğer bu artış gerçekleşirse, en düşük memur emeklisi aylığı 166,57 lira artışla 2 bin 546 lira 16 kuruşu bulacak.

Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

Taban aylık; esnaf emeklilerinde 95,72 lira artışla bin 691 lira 2 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde 71,38 lira artışla bin 260 lira 97 kuruşa ulaşacak.

Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...

SSK'lılarda ise en düşük maaş, 2000'den önce emekli olanlarda 109,09 lira artışla bin 927 lira 27 kuruşa, 2000'den sonra emekli olanlarda 67,52 lira artışla bin 193 liraya yükselecek.

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