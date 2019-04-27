Emekliye farklı maaş | İşte emeklinin taban aylık tablosu...
Milyonlarca emekliye güzel haberler gelmeye devam ediyor.Temmuz zammının SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 6, memur emeklilerinde enflasyon farkıyla yüzde 7 olacağı tahmin ediliyor. Buna göre, en düşük emekli aylığı 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 109 lira artışla bin 927, memurlarda 166 lira artışla 2 bin 546 liraya çıkacak. Peki hangi emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte güncel emekli maaşları...
27.04.2019 08:01
- Son Güncelleme: 27.04.2019 08:01
DİĞER GALERİLER