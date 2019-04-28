2018 yılında emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramları'nda olmak üzere iki kere ikramiye ödenmesi kararlaştırılmıştı. Ramazan ayına yaklaştığımız şu günlerde yaklaşık 12 milyon "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Peki, emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte merakla araştırılan o sorunun yanıtı...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaş emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Emeklilere bu yıl iki bayramda da 1000 lira ikramiye verilecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyesinin ne zaman ödeneceği de emekliler tarafından merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. İkramiyeler bayram öncesinde yatırılacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.