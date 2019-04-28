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Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Milyonlarca emekliye sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Peki güncel artışlarla hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte emeklilerin merakla beklediği haberin detayları...

28.04.2019 07:59 - Son Güncelleme: 28.04.2019 07:59
Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.

Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ-Kur'lular yüzde 6, memur emeklileri ise yüzde 5+yüzde 2 zam alacak.

Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

TUTAR FARKLI
Temmuz'da maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarları da yükselecek.

Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Maaşın yüzde 4'ü, yüzde 5'i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak.

Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek.

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