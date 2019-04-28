Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Temmuz'da geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına ilk 6 aylık Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve oluşursa enflasyon farkı yansıtılacak.