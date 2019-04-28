Emekliye ek zam müjdesi! Tüm emeklilerin hem maaşı hem ek ödemesi artacak
Milyonlarca emekliye sevindiren haberler gelmeye devam ediyor. Temmuz'da tüm emeklilerin hem maaşları hem de her ay aldıkları ek ödemeleri artacak. Yüzde 5 ek ödeme için maaş sınırı da bin 310 liraya yükselecek. Peki güncel artışlarla hangi emeklinin maaşı ne kadar olacak? Temmuz'da emeklinin cebine kaç lira girecek? İşte emeklilerin merakla beklediği haberin detayları...
28.04.2019 07:59
- Son Güncelleme: 28.04.2019 07:59
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