17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 546 TL

Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 119 lira artışla 2 bin 498 liraya yükselecek. Zam yüzde 7'ye ulaşırsa da, en düşük aylık 167 lira yükselişle 2 bin 546 liraya ulaşacak.