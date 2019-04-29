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17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

Temmuz ayında yaklaşık 17 milyon kişinin geliri artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak. Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 7 olacak. Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek. İşte emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak yeni aylıkları...

29.04.2019 07:55 - Son Güncelleme: 29.04.2019 07:55
17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

Temmuz'da gelirler artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yapılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki enflasyon tahminine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6, memurların ve memur emeklilerininki ise yüzde 7 olacak.

17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

Memur maaşlarındaki artış, pek çok aylığı da etkileyecek.

İşte yeni aylıklar:

17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

EMEKLİYE EN AZ 2 BİN 546 TL
Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 119 lira artışla 2 bin 498 liraya yükselecek. Zam yüzde 7'ye ulaşırsa da, en düşük aylık 167 lira yükselişle 2 bin 546 liraya ulaşacak.

17 milyona zam! Emeklilerin, memurların, yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların geliri artacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 6 olarak gerçekleşirse en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 691 liraya çıkacak. Bağ- Kur tarım emeklilerinde de taban maaş bin 260 liraya ulaşacak.

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