Yıpranan erken emekli olur! Erken emeklilik imkanından yararlanmak için ne yapmalı?

Yani 1 yılda 12 ay çalışmış birisi 15 ay çalışmış gibi kabul ediliyor ve işe giriş tarihi de 3 ay geri çekiliyor. Bu da normal çalışanlara göre hem daha fazla prim elde etme imkanı veriyor, hem de yaş şartını geri çektiği için erken emekliliği ortaya çıkartıyor.



