Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, temmuzda zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak. Peki 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme Temmuz zam oranı ve emekli maaşı seyyanen zam ilave ödeme enflasyon farkı kaç para? İşte tüm detaylar