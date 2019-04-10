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  • 09.04.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 09:28

2019 Bağkur Temmuz oranı - farkı be kadar?

Milyonlarca Bağkur emeklisini sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz ayı mına kilitlendi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin leri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. İşte 2019 , ek ödeme ve oranı açıklaması.

Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, temmuzda zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak. Peki 2019 SGK SSK Bağkur ek ödeme Temmuz zam oranı ve emekli maaşı seyyanen zam ilave ödeme enflasyon farkı kaç para? İşte tüm detaylar

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