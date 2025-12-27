Haberler

Hatay’da sanayi sitesinde yangın! Alevler 5 iş yerine sıçradı

Hatay’ın Antakya ilçesindeki sanayi sitesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, bitişikteki iş yerlerine sıçradı. Yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 20:32

Hatay'da sanayi sitesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 3 iş yerine daha sıçradı. Yangında toplam 4 iş yeri alevlere teslim olurken, ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, akşam saatlerinde Antakya Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan oto tamirhanesinde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgârın da etkisiyle çevredeki iş yerlerine yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Alevlerin sardığı iş yerlerine müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Ayrıntılar geliyor...