Kar yağışı ulaşımı vurdu: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, İçişleri Bakanlığı 23 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle D-100’de ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor.
D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasıyla birlikte tır, kamyon ve tankerlerin yolda ilerlemekte zorlandığı, zaman zaman trafik akışında aksamalara yaşandığı bildirildi.
AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinde trafiğin tamamen durmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkisinde denetim noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında tanker, kamyon ve tırların Bolu Dağı kesiminden İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezinde bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.
YOLLARDA TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR
Karayolları ekipleri güzergâh boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere araçlarında takoz ve çekme halatı bulundurmaları çağrısında bulunurken, kış lastiği olmayan araçların yola çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.
6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA
Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR YAĞIŞI UYARISI
İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."
SİİRT-BİTLİS KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI
Siirt Valiliği, Siirt-Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Baykan-Bitlis arasındaki güzergahta Bitlis istikametinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik güvenliği için ek tedbirler alındığı belirtildi.
Açıklamada, ağır tonajlı kamyon ve tırların yanı sıra zincirsiz yola çıkan araçların uygun alanlarda bekletildiği, ağır tonajlı araçların Baykan-Bitlis güzergâhını kullanmalarına izin verilmediği, hafif araçların ise zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine müsaade edildiği ifade edildi.
Bekletilen sürücülerin ihtiyaçlarının Baykan Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma, Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karayolları ve belediye ekipleri tarafından karşılanacağı vurgulandı.
BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI
Bingöl-Erzurum kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."