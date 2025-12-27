PODCAST CANLI YAYIN

Kar yağışı ulaşımı vurdu: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

Soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini artırırken, İçişleri Bakanlığı 23 il için yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Bolu Dağı kesiminde kar nedeniyle D-100’de ağır tonajlı araçların İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kar yağışı ulaşımı vurdu: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde etkili olan yoğun kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede kar kalınlığının 20 santimetreyi aşmasıyla birlikte tır, kamyon ve tankerlerin yolda ilerlemekte zorlandığı, zaman zaman trafik akışında aksamalara yaşandığı bildirildi.

Kar yağışı ulaşımı vurdu, AAKar yağışı ulaşımı vurdu, AA

AĞIR TONAJLI ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN VERİLMİYOR

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yolun İstanbul istikametinde trafiğin tamamen durmaması için D-100 kara yolunun Elmalık mevkisinde denetim noktası oluşturdu. Uygulama kapsamında tanker, kamyon ve tırların Bolu Dağı kesiminden İstanbul yönüne geçişine izin verilmiyor. Ağır tonajlı araçlar Elmalık sapağından kent merkezinde bulunan araç park alanlarına yönlendiriliyor.

Kar yağışı ulaşımı vurdu, AAKar yağışı ulaşımı vurdu, AA

YOLLARDA TUZLAMA ÇALIŞMASI YAPILIYOR

Karayolları ekipleri güzergâh boyunca kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Trafik ekipleri ise Bolu Dağı kesimini kullanacak sürücülere araçlarında takoz ve çekme halatı bulundurmaları çağrısında bulunurken, kış lastiği olmayan araçların yola çıkmamaları yönünde uyarı yaptı.

Kar yağışı ulaşımı vurdu, AAKar yağışı ulaşımı vurdu, AA

6 ARACIN KARIŞTIĞI ZİNCİRLEME KAZA

Yoğun kar yağışı nedeniyle TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli çıkışında 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada can kaybı olup olmadığına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kar yağışı ulaşımı vurduKar yağışı ulaşımı vurdu

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAR YAĞIŞI UYARISI

İçişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kuvvetli kar yağışlarına karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 28 Aralık 2025 Pazar günü; Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu çevreleri ile Sinop'un kuzeybatısında kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışı bekleniyor. Erzincan, Elazığ, Tunceli, Erzurum, Ardahan ve zamanla Iğdır'ın yüksekleri, Ağrı, Kars ve Van'da kuvvetli (5-20 cm), Bingöl, Bitlis, Muş, Hakkari, Şırnak'ın kuzey ve doğusunda yer yer yoğun (20 cm üzeri) kar yağışları bekleniyor. Diyarbakır'ın kuzeydoğusu (Kulp, Lice Hazro, Diyarbakır Şanlıurfa yolu Karacadağ mevkii), Batman'ın kuzeyi (Kozluk, Sason) , Siirt'in kuzey ve doğusunun yükseklerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor. Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don ile yükseklerde tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz."

Kar yağışı ulaşımı vurdu, AAKar yağışı ulaşımı vurdu, AA

SİİRT-BİTLİS KARA YOLU AĞIR TONAJLI ARAÇLARA KAPATILDI

Siirt Valiliği, Siirt-Bitlis kara yolunun yoğun kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araç trafiğine kapatıldığını duyurdu. Valilik açıklamasında, Baykan-Bitlis arasındaki güzergahta Bitlis istikametinde etkili olan kar yağışı nedeniyle trafik güvenliği için ek tedbirler alındığı belirtildi.

Açıklamada, ağır tonajlı kamyon ve tırların yanı sıra zincirsiz yola çıkan araçların uygun alanlarda bekletildiği, ağır tonajlı araçların Baykan-Bitlis güzergâhını kullanmalarına izin verilmediği, hafif araçların ise zincir takmaları şartıyla kontrollü geçişlerine müsaade edildiği ifade edildi.

Bekletilen sürücülerin ihtiyaçlarının Baykan Kaymakamlığı koordinesinde emniyet, jandarma, Türk Kızılay, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Karayolları ve belediye ekipleri tarafından karşılanacağı vurgulandı.

Kar yağışı ulaşımı vurdu, AAKar yağışı ulaşımı vurdu, AA

BİNGÖL-ERZURUM KARA YOLU TIR TRAFİĞİNE KAPATILDI

Bingöl-Erzurum kara yolu da yoğun kar yağışı nedeniyle tır trafiğine kapatıldı. Bingöl Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sürücülerin dikkatli olması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bingöl-Erzurum Devlet Yolu'nun Karvansaray Kavşağı ile Bingöl-Erzurum il sınırı arası, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 16.55 itibarıyla tır trafiğine kapatılmıştır."

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Asrın inşasında 455 bin konut tamam! Başkan Erdoğan: Deprem turistleri yok biz buradayız
Esenyurt’ta servis aracı şarampole yuvarlandı! 4 kişi hayatını kaybetti
MHP lideri Devlet Bahçeli'den Hatay'da tarihi mesaj: Günümüzün Süleyman'ı Erdoğan'dır!
Kar yağışı ulaşımı vurdu: Ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor
İsrail ordusu MSB’den saatler sonra paylaştı alay konusu oldu | Tokat gibi cevap: "Asıl güç masumların güveninde"
Hatay’da sanayi sitesinde yangın! Alevler 5 iş yerine sıçradı
Asrın İnşasında tarihi gün: Deprem bölgesi ayağa kalktı
Saç örnekleri alınmıştı! Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'nun uyuşturucu testi sonucu çıktı
Ukrayna’da barış olacak mı? Zelenskiy “Planın yüzde 90’ı hazır” dedi! Florida’da Trump ile zirve
Liste kabarık: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan isimlerden 17'si tutuklandı
Galatasaray'a Madrid'den çifte star!
TBMM raporu Kartalkaya’daki ihmaller zincirini gözler önüne serdi
Bir yolsuzluk operasyonu daha: İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak gözaltına alındı
Asrın inşası buna denir: İşte deprem bölgesinin öncesi-sonrası
Fenerbahçe'den orta sahaya sürpriz! Veerman yerine o gelecek
İstanbul’a kar yağacak mı? Meteoroloji’den 27 Aralık il il hava durumu: 38 il için yoğun kar yağışı uyarısı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor | İsrail Filistinlileri mi yerleştirecek?
İBB'den "parkta" vurgun "mezarlıkta" kamu zararı!
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Ebru Gündeş'in ilk eşi bakın kim: Henüz 16'sında gizemli bir evlilik!