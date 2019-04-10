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  • 09.04.2019 11:20
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 10:37

Emekli Temmuz oranı ne kadar oldu?

Milyonlarca Bağkur emeklisini sevindiren haberler peş peşe gelmeye devam ediyor. 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz ayı mına kilitlendi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen oranı belirleyici olacak. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin leri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek.

Milyonlarca emekli gözlerini Temmuz ayına çevirdi. Temmuzda maaşlarına zam gelecek olan hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, temmuzda zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Maaşı ek ödeme dahil bin liranın altında olanlara, yeni düzenlemeyle artık bin lira ödenmeye başlayacak. Ayrıca tüm emekliler Temmuz'da da zam alacak. SSK ve Bağ- Kur emeklilerine enflasyon oranında zam yansıtılacak. Memur emeklileri ise yüzde 5 zam ve fark alacak.

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