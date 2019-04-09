Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor

Hangi halde kaybolur?

Muafiyet için emeklinin evde bizzat oturma şartı bulunmuyor. Yani evini kiraya verenler de vergiden muaf, ancak bu kez kendi oturduğu evin de kiralık olması gerekiyor. Üzerine iki konutu bulunan emekliler vergi muafiyetinden yararlanamıyor. Sahibi olduğu tek evi iş yeri olarak kiraya veren emekliler de muafiyet hakkını kaybediyor.