Yüz binlerce emekliyi ilgilendiriyor! O paralar iade ediliyor
Milyonlarca emekliye devlet tarafından bazı haklar ve teşvikler veriliyor. Bunlardan biri de emlak vergisi indirimi. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisi ödemiyor. Peki bugüne kadar ödenmiş olan emlak vergilerini geriye dönük alma şansları var mı? İşte detaylar...
Emekli vatandaşlar, yaşadıkları kendi evleri için emlak vergisi ödemiyor. Düzenlemeyi bilmeyen emekliler için ödedikleri vergiyi geri almak da mümkün. Emlak vergisi muafiyeti şartlarına uyduğu halde düzenlemeden haberdar olmayan emekliler, son 5 yıl için ödedikleri emlak vergisiyle ilgili iade talebinde bulunabiliyor.
Milliyet'in haberine göre Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur emeklileri, brüt 200 metrekareyi aşmayan tek konutları için emlak vergisi ödemiyor. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak için emeklinin başka bir işten geliri olmaması şartı aranıyor. Yani emekli olduktan sonra çalışmama şartı bulunuyor. Emekli aylığı dışında sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, ticari, menkul ve gayrimenkul geliri, faiz ve temettü geliri olanlar da düzenleme kapsamı dışında kalıyor.
Hangi halde kaybolur?
Muafiyet için emeklinin evde bizzat oturma şartı bulunmuyor. Yani evini kiraya verenler de vergiden muaf, ancak bu kez kendi oturduğu evin de kiralık olması gerekiyor. Üzerine iki konutu bulunan emekliler vergi muafiyetinden yararlanamıyor. Sahibi olduğu tek evi iş yeri olarak kiraya veren emekliler de muafiyet hakkını kaybediyor.
200 m2'yi geçmeyen konutlar için sağlanan muafiyetten hisseli sahipler de yararlanıyor. Bu durumda emekliler, konuttaki hissesi oranında emlak vergisi ödememe olanağından yararlanıyor. Ancak birden fazla konutta hissesi olanlar uygulamadan yararlanamıyor. Yazlık evler, yayla evleri ve devremülkler gibi konutlar da ikinci konut sayıldığı için muafiyet dışında kalıyor.