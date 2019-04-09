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Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrildi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak. Hem SSK'lıların hem Bağ- Kur'luların hem de memur emeklilerinin ek ödemeleri, Temmuz'da zamlı maaş üzerinden hesaplanacağından yükselecek. Peki emekli maaşlarında görülecek artışla birlikte güncel emekli maaşı ne kadar olacak? İşte milyonlarca emeklinin merak ettiği detaylar...

09.04.2019 01:43 - Son Güncelleme: 09.04.2019 07:59
Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin gözü şimdiden Temmuz zammına çevrildi. Zam oranında bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranı belirleyici olacak.

Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

6 aylık enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise fark alıp almayacağını ortaya koyacak.

Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

Oran merakla beklenirken, memur emeklilerinin en az yüzde 5 zam alacağı kesin.

Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

Bunun üstüne çıkılıp çıkılmayacağını ise enflasyon verileri gösterecek.

Emekliye en az 2 bin 498 TL! SSK ve Bağ-Kur ve memur emeklileri Temmuz ayında zamlı maaş alacaklar

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, enflasyon farkı verilecek.

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